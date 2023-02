A- A+

léo santana Nova casa de Léo Santana tem piscina transparente no teto da sala; veja fotos Mansão é construída "do zero" em Salvador, na Bahia, e tem academia, closet, terraço, bar e boate: "Sem palavras", define Lore Improta

Léo Santana e Lore Improta mudarão, em breve, de endereço. E não é em qualquer lugar que os dois vão se instalar. O cantor baiano — dono do hit número 1 do Carnaval 2023, com "Zona de perigo" — e a bailarina e influenciadora digital decidiram construir "do zero" a casa que ambos sempre sonharam, em Salvador, na Bahia. O projeto assinado pelo arquiteto pernambucano Filipo Madeira chama atenção pela piscina transparente, com chão de vidro, no teto da sala.

"Sem palavras", comentou Lore Improta, ao celebrar o projeto, revelado pelo próprio arquiteto por meio de suas redes sociais. "Um aviso: vocês não estão preparados para essa casa", brincou Filipo.

Em entrevista recente ao GLOBO, Léo Santana conta que jamais imaginaria que faria tanto sucesso com a música "Zona de perigo":

Ela começou a crescer nos shows de maneira natural e orgânica. Então, gravei um vídeo, publiquei no Instagram e no Tik Tok, e boom, explodiu, a galera se amarrou. Aí, resolvemos apostar nela para ser minha canção de trabalho no carnaval, diz o artista, que é pai de Liz, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Lore.

O destaque da mansão está na grande área de lazer, com direito a spa, academia de última geração e até boate. O que não falta, por ali, é espaço, como mostrou o arquiteto por meio de um vídeo publicado no Instagram.

O arquiteto também divulgou imagens do quarto de casal e do closet gigante de Lore e Léo Santana. Veja as fotos a seguir.

