Nova comédia de Halder Gomes com Edmilson Filho começa a ser rodada em Fortaleza; confira a sinopse

O cineasta Halder Gomes iniciou nesta terça-feira (25), em Fortaleza, as filmagens da sua mais nova comédia de ação. “C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” é protagonizado e idealizado por Edmilson Filho.



No filme, o ator interpreta Wanderlei (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto que combate os criminosos para a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Ele precisará usar suas habilidades para recuperar uma fórmula secreta roubada dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, antes que ela caia em mãos erradas.

Em sua missão de encontrar os bandidos, o protagonista conta com a ajuda de Romerito (Gustavo Falcão), agente secreto paraguaio, e Micaela (Alana Ferri), representante da Argentina. O trio terá que enfrentar Carola (Tóia Ferraz), líder de uma poderosa organização criminosa sul-americana.



Ainda sem data de estreia divulgada, o longa-metragem conta com roteiro de Marcio Wilson, da série “Cine Holliúdy”. O filme é produzido pela Paris Entretenimento em coprodução com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), com distribuição da Paris Filmes.

O elenco conta ainda com nomes como Nill Marcondes, Monique Hortolani, André Segatti, Carri Costa, Eduardo Cintra, Karla Karenina e Valéria Vitoriano. O projeto é mais uma parceria entre Halder e Edmilson, que trabalharam juntos em projetos como “Cine Holliúdy”, “Bem-vinda a Quixeramobim” e “O Cangaceiro do Futuro”.



