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EVENTO Nova edição da Feijoada do Rosa ocorre neste sábado (28) com Léo Foguete e Sheldon Nomes conhecidos do piseiro e do brega pernambucano são destaques da programação

A Feijoada do Rosa ocorre neste sábado (28), a partir das 16h, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife. Com a previsão de só acabar na madrugada do dia seguinte, a nova edição mantém os principais elementos da festa, como a programação musical e a tradicional feijoada.

Dentre as atrações deste ano, o público terá a oportunidade de conferir os shows de Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla, atravessando diferentes estilos musicais.

Destaque da Feijoada do Rosa 2026, o cantor Léo Foguete leva o melhor do piseiro e do forró eletrônico ao evento, com sucessos como "Última Noite" e "Cópia Proibida". O DJ Marolla, figura importante do cenário do hip hop e do funk, também agita o evento neste sábado.

Outra atração da programação é Sheldon, reconhecido como um dos maiores nomes do brega pernambucano, também leva o romantismo e as batidas dançantes para a Feijoada do Rosa 2026. A Feijoada do Rosa 2026, produzida pela Agência Delux, junta música, gastronomia e confraternização, com ingressos à venda no site Sympla a partir de R$ 140.

SERVIÇO

Feijoada do Rosa

Com Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla

Quando: sábado (28), 16h

Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75, 4º andar

Ingressos: a partir de R$ 140 no Sympla

Informações: @agenciadelux

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