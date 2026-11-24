Nova edição da Feijoada do Rosa ocorre neste sábado (28) com Léo Foguete e Sheldon
Nomes conhecidos do piseiro e do brega pernambucano são destaques da programação
A Feijoada do Rosa ocorre neste sábado (28), a partir das 16h, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife. Com a previsão de só acabar na madrugada do dia seguinte, a nova edição mantém os principais elementos da festa, como a programação musical e a tradicional feijoada.
Dentre as atrações deste ano, o público terá a oportunidade de conferir os shows de Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla, atravessando diferentes estilos musicais.
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Destaque da Feijoada do Rosa 2026, o cantor Léo Foguete leva o melhor do piseiro e do forró eletrônico ao evento, com sucessos como "Última Noite" e "Cópia Proibida". O DJ Marolla, figura importante do cenário do hip hop e do funk, também agita o evento neste sábado.
Outra atração da programação é Sheldon, reconhecido como um dos maiores nomes do brega pernambucano, também leva o romantismo e as batidas dançantes para a Feijoada do Rosa 2026. A Feijoada do Rosa 2026, produzida pela Agência Delux, junta música, gastronomia e confraternização, com ingressos à venda no site Sympla a partir de R$ 140.
SERVIÇO
Feijoada do Rosa
Com Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla
Quando: sábado (28), 16h
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75, 4º andar
Ingressos: a partir de R$ 140 no Sympla
Informações: @agenciadelux