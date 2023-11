A- A+

Autocuidado Nova edição da Feira Bola de Cristal acontece no dia 12 de novembro. Confira os detalhes massagens, yoga e tarô estão na programação marcada na galeria Maumau, no bairro do Espinheiro

A Feira Bola de Cristal anunciou mais uma edição do evento voltado para o cultivo do autocuidado. Será no dia 12 de novembro, entre 10h e 18h, na Maumau Galeria, no bairro do Espinheiro. A ação integrativa oferece massagens, yoga, tarô, numerologia, astrologia, triângulo sistêmico, leitura de aura, oráculos galáctico, reflexologia e reiki.





A programação ainda conta com feirinha de cosmética natural, plantas, brechó, cristais, tarôs, corte de cabelo, flash tattoo, velas especiais, cadernos, óleos essenciais, perfumes naturais, comidas naturais, entre outros produtos.

Entre os participantes, a jornalista, escritora e desenhista Danielle Belenscom, que confecciona capas para cadernos utilizando desenhos e colagens. Ela também produz quadrinhos A4, a partir de técnicas mistas, além de agendas feitas com papel e desenho.

Já Lorena de Mello Ferreira irá comercializar instrumentos que auxiliam no autoconhecimento, como pedras, tarôs e oráculos. Enquanto Bia Melo estará à frente da Oficina de Carimbos Mágicos, através da criação de carimbos manuais inspirados nos kins - códigos do tempo que nos revelam preciosidades acerca de nós mesmos e das nossas relações.

No dia, com sol e lua minguante em escorpião, os participantes estarão manifestando intenções de curas internas e renovações do espírito, tão importantes para a chegada de 2024.

Programação:

Terapias, oficinas, artes e ofícios

TARÔ

» Sabrina

» Ronaldo

» Aristeu

NUMEROLOGIA E ORÁCULOS

» Rebeca

ASTROLOGIA

» Rômulo

LEITURA DE AURA

» Carol Lobo

MASSAGEM

» Juan - Tai

» Angelica Nascimento - Ayurvédica

» Sílvia Bloise– Reflexologia

» Cecilia Lyra– Quick

» Laura Melo– Acupuntura

>> Andreia Carolina - auriculopuntura

>> Emily - Barras de Acces

OFICINAS

» Yôga - Caroline Oliveira

» Triângulo Sistêmico

» Bia Melo » Carimbos

ARTES E OFICIOS

» Lorena – Cristais e Tarô

» Dani – Cadernos

» Cris – Velas

» Ninón/ Selva – Ervanaria e Cosmética

» Lucas Peripecia Cabeleria

» Maré / Tatuadora

» Norma arte em crochê

» Laos / Kameel.co arte em sapataria / bonés

» Akuenda/ Dhuzati cozinha antiespecista



SERVIÇO:

Feira Bola de Cristal

Endereço: Maumau Galeria (Rua Nicarágua, 173, Espinheiro)

Dia: 12 de novembro, das 10h às 18h

Instagram: @feira_boladecristal

