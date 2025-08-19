A- A+

cinema Nova edição da Semana do Cinema traz filmes a partir de R$ 10 em todo o país A segunda edição de 2025 da campanha engloba filmes como "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda" e "A Hora do Mal"

Entre os dias 28 de agosto a 03 de setembro, os amantes da sétima arte no Brasil poderão desfrutar dos filmes em cartaz a preços muito mais baratos que o de costume. Durante esses dias acontecerá, pela segunda vez em 2025, a Semana do Cinema.

Trazendo ingressos por apenas R$ 10, a campanha está na sua sétima edição e busca incentivar o público a assistir filmes na grande telona, tornando a experiência mais acessível. Além dos ingressos promocionais, combos de pipoca e refrigerante também terão preços diferenciados durante a semana.

Entre os filmes que estarão disponíveis neste período estão "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", "A Hora do Mal", "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", "O Último Azul", "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", entre outros.

A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

“Já levamos cerca de 20 milhões de pessoas para as salas ao longo das seis primeiras edições, o que demonstra não só o apelo que a campanha tem junto ao público, como também a força do parque exibidor e como a união entre todos os agentes envolvidos nessa cadeia tem potencial de fortalecer a indústria do audiovisual, movimentar a economia e proporcionar entretenimento para a população”, comenta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também