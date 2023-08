A- A+

Churrasco Nova edição do Churras Carva acontece em setembro Evento une gastronomia e muita música na Zona Sul do Recife

Conhecido por unir chefes renomados e muito sabor, o Churras Carva já tem data para sua edição 2023: 30 de setembro. O evento retorna, por mais um ano, ao Shopping Recife, acontecendo dessa vez na cobertura do edifício garagem (B4). Com estrutura especial, open food e open bar, o agito também vai contar com muito rock.

Marcado para começar às 13h, o Churras Carva leva ao público uma extensa variedade de cortes, hambúrguer, costela de fogo de chão e muito mais, assinados por chefs conhecidos em todo o Brasil - como Júlia Carvalho, Mário Portella, Priscila Deus, Bruno BBQ e Adriano Pedro, que já estão confirmados. Os ingressos para a festa já estão disponíveis através do site Sympla.



Serviço

Churras Carva - 30 de setembro | 13h

Ingressos na Sympla

Adulto - R$ 300 + taxa

Infantil - R$ 180 + taxa



