Literatura infantojuvenil Nova edição do livro "Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo" tem realidade aumentada Obra de literatura infantojuvenil e afrorreferenciada das escritoras Jamila Marques e Keise Barbosa e da ilustradora Letícia Carvalho traz tecnologias digitais e interativas

A nova edição do livro “Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo”, de autoria das escritoras Jamila Marques e Keise Barbosa e da ilustradora Letícia Carvalho, três mulheres negras da literatura pernambucana, será lançada neste sábado (31), às 14h, no no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife, com acesso gratuito.

A nova publicação chega com tecnologias digitais, animações, trilha sonora, acessibilidades e experiências interativas de literatura infantojuvenil e afrorreferenciada para crianças e adolescentes.

A publicação independente reeditada traz narrativas relacionadas às periferias do Recife, à natureza e ao Quilombo de Cuieiras, localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, às margens do Rio Timbó, que banha o Litoral Norte de Pernambuco (confira a página do livro no Instagram (@ayamioja.literatura).



Sobre a obra

Esta 2ª edição une oralitura — conceito da autoria da pensadora negra Leda Maria Martins —, animações, música e uma solução em realidade aumentada (RA). Vale dizer também que o resultado da obra literária é coletivo, durante um longo ciclo de imersão, trocas e aprendizados da equipe.

O resumo do livro diz: “Sabia que todas as crianças negras guardam uma magia dentro de si? Ayo, a personagem principal, descobre desde muito cedo que pode viajar nas curvas do tempo dos caracóis para encontrar no passado conhecimentos sobre si, sua família e seu povo”.

“Queremos alargar a travessia das crianças através de uma leitura que se complementa com outras tecnologias para expandir as oralidades presentes na narrativa. Desde 2023, estamos, coletivamente, estudando e criando essa experiência para que as nossas crianças possam vivenciar no corpo a literatura de forma acessível, sensível, divertida e pedagógica”, acrescenta a escritora Jamila Marques.



Lançamento

A programação de lançamento é composta por atividades artístico-culturais: roda de conversa com a equipe; apresentação musical do grupo Edún Ará Sangô; contação de história do livro “Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo” com Joaninha Dias; sessão de autógrafos; e interação visual com a obra. “Como a pequena Ayo, estamos dialogando com o tempo para acessar memórias ancestrais. Nos inspiramos na memória para potencializar o presente e a travessia dos medos que surgem nas infâncias negras. ‘Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo’ também é um chamado para que as futuras gerações cresçam cheias de histórias que inspirem a sonhar e realizar”, destaca Keise Barbosa. Nova edição

Ancorada nos estudos sobre a educação e a ancestralidade, a reedição do livro é fruto dos caminhos do Quilombo de Cuieiras, a partir do conhecimento da sua história de formação e do compartilhamento do saber. Existe uma relação direta com a vinda do povo de Camunda e Cabinda e a extensão do Quilombo do Catucá, em Camaragibe (RMR).

A nova publicação surge do projeto “Oralituras Digitais em Multimodalidades (RA) da Literatura Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo”, que tem como objetivo a reedição e ampliação de um livro infantojuvenil afrorreferenciado. A proposta movimenta literatura, tecnologias imersivas e memória e ancestralidade negra, para uma nova versão do livro físico acompanhada de animações disparadas por meio da realidade aumentada, com conteúdos acessados pelo aplicativo web. A consultoria e solução digital foram construídas por Sérgio Monteiro (Lelo).

Ilustradora Letícia Carvalho e escritoras Jamila Marques e Keise Barbosa - da esquerda para a direita. Foto: Ubira Machado

'Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo traz a vivência da periferia e do território do Quilombo de Cuieiras para compartilhar imaginários e memórias Foto: Ubira Machado/Divulgação

“O livro ‘Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo’ reúne memórias das autoras, cruzadas com histórias inventadas e florestadas em territórios históricos onde a vida negra também se manifesta: nas periferias e no quilombo. Esta edição tem como propósito experimentar as escrevivências e estender a oralidade presente na narrativa por meio da tecnologia digital.



A proposta do livro engloba animações, música, ancestralidade e realidade aumentada para criar uma interação que potencializa e sensibiliza a leitura, além de promover a internalização dos saberes ancestrais da cultura e história afro-brasileira e africana”, declara Jamila Marques.

Literatura que potencializa o reconhecimento de crianças negras sobre sua identidade e cultura afrodiaspórica, “Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo” tem incentivo público, sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio do edital Recife Criativo, da Prefeitura da Cidade do Recife, juntamente com a Secretaria de Cultura da Cidade do Recife e a Fundação de Cultura da Cidade do Recife.



Além disso, contou com o apoio da Secretaria da Mulher do Recife, Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida e Recife das Mulheres. Já as parcerias são com o Centro Cultural Grupo Bongar - Guitinho da Xambá; Joaninha Dias; Iyá Marisqueiras e toda comunidade de Cuieiras.

Animações e ilustrações

Uma das animações da obra é com a canção em yorubá “Orin Ibeji”, interpretada pelo Edún Ará Sangô, grupo musical pernambucano autoral. O detalhe é que a música é lançada na voz do cantor e compositor Leonardo Salomão (em memória).

Com as ilustrações de Letícia Carvalho, a direção de arte, diagramação e animações são assinadas pelo artista pernambucano Diego Mancha Negra, destacando um imaginário centrado na África e na diáspora para as infâncias negras.

Acessibilidade

Não tem como pensar literatura sem torná-la acessível para todas as pessoas. As ferramentas de inclusão — libras (intérprete/janela), audiodescrição e legendas — estão inseridas no livro, com a consultoria da Centrae Acessibilidade Comunicacional, criada pela pernambucana Poliana Alves e pioneira em Pernambuco, sendo composta por mulheres negras, periféricas, LGBTQIAPN+ e com deficiência. A equipe da Centrae reforça que cada criança acessa os textos, as imagens e os sons de um jeito próprio.



“Os recursos de acessibilidade também dialogam com memórias comunitárias, vivências periféricas e saberes ancestrais. O propósito é garantir os direitos à leitura, à literatura, à informação e à comunicação para as crianças. Falamos sobre como comunicar de forma ética, inclusiva e sensível, especialmente quando tratamos de infâncias negras, suas histórias, suas narrativas e suas múltiplas formas de ser e perceber o mundo”, pontua Keise Barbosa.



Com uma diversidade de profissionais de Pernambuco na equipe técnica, as funções são assumidas por Jamila Marques e Keise Barbosa (escritoras e cogestão); Letícia Carvalho (ilustrações); Mariana Andrade (revisora); Maria Gesis (produção geral); Diego Mancha Negra (direção de arte, diagramação e animações); Wassi Kamal Amoussa (tradução da canção em yorubá “Orin Ibeji”).



Akin (ator de captura de movimento - Ayo); Omilare (dubladora - Ayo); Poliana Alves (consultoria em Acessibilidade Comunicacional); Sérgio Monteiro (consultoria e desenvolvedor em realidade aumentada); Túlio Seabra e Ubira Machado (audiovisual e fotografias); Rebecka Santos (mídias sociais); Joaninha Dias (leitura e contação de História); e Daniel Lima (assessoria de imprensa) completam a equipe.

Programação:

Abertura oficial e início do lançamento; Roda de conversa com a equipe;

Apresentação musical do grupo Edún Ará Sangô;

Contação de história do livro Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo, com Joaninha Dias;

Sessão de autógrafos;

Interação visual com a obra literária.



*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

“Ayà Mí O Já! Eu Não Tenho Medo” (lançamento da 2ª edição do livro de literatura infantojuvenil e afrorreferenciada - 2026)

Quando: 31 de janeiro (sábado), às 14h.

Onde: Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida (rua do Bom Jesus, nº 147, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

