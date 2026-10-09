Sex, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LANÇAMENTO

"Blue", novo single da artista norueguesa Girl In Red, ganha videoclipe; assista

No mês de outubro de 2026, cantora movimentou as redes sociais ao alterar a identidade visual de sua clássica música "we fell in love in october"

Reportar Erro
Capa de "Blue", novo single de Girl In RedCapa de "Blue", novo single de Girl In Red - Foto: Divulgação

Depois de um ano após o introspectivo “Hemingway”, Girl In Red retorna com o novo single com direito a um videoclipe oficial. Lançado na última quinta-feira (8), "Blue", se apresenta em um momento mais aberto e reflexivo da a cantora Marie Ulven.

Já costumeiro do estilo da norueguesa, a composição é estruturada como uma papo sincero com quem escuta. A letra da faixa captura as incertezas que surgem ao terminar um relacionamento e a confusão que é encontrar seu próprio caminho depois. 

Leia também

• Após morte do parceiro de música Rick, Renner anuncia carreira solo

• UFPE lança vestibular 2027.1 para os cursos de Dança e Música com 112 vagas no Recife

O videoclipe oficial dá vida a “Blue” por meio de um olhar íntimo sobre o relacionamento de Marie. Filmado em Oslo, cidade onde vive, o vídeo conduz o público pela trajetória do casal ao longo dos anos, registrando os momentos e as memórias que moldaram sua história.

O clipe transita entre as fases do luto de um relacionamento e passa pela memória, solidão e o momento reflexivo que assombra todos que passam por esse momento delicado: "afinal, eu vou superar isso algum dia?".

O visual em tons azulados passam o tom de vulnerabilidade e “deprê” que se desfaz em um estilo Pop Art no final do clipe que pode representar, por fim, o momento em que o luto se transforma em jornada e pensamentos futuros. 

De olho
Antes mesmo do lançamento, os fãs começaram a perceber que algo estava mudando. No mês de outubro de 2026, a artista movimentou as redes sociais ao alterar a identidade visual de sua clássica música de outono, "We Fell in Love in October", mudando a famosa capa do casaco vermelho para azul. 

Com o lançamento de um novo single chamado "blue", a artista chega em um novo momento criativo, apelidado pelos fãs de sua "era girl in blue".

A cantora
Marie Ulven Ringheim, uma cantora, compositora e produtora de indie pop norueguesa, foi revelação em 2018 com a música que bombou entre o público adolescente com o hit “We Fell in Love in October” e “I Wanna be your Girlfriend”. 

A artista fez sua primeira passagem pelo país em março de 2025, apresentando-se no festival Lollapalooza em São Paulo e, atualmente, não possui datas de turnê ativas divulgadas. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter