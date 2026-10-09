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LANÇAMENTO "Blue", novo single da artista norueguesa Girl In Red, ganha videoclipe; assista No mês de outubro de 2026, cantora movimentou as redes sociais ao alterar a identidade visual de sua clássica música "we fell in love in october"

Depois de um ano após o introspectivo “Hemingway”, Girl In Red retorna com o novo single com direito a um videoclipe oficial. Lançado na última quinta-feira (8), "Blue", se apresenta em um momento mais aberto e reflexivo da a cantora Marie Ulven.

Já costumeiro do estilo da norueguesa, a composição é estruturada como uma papo sincero com quem escuta. A letra da faixa captura as incertezas que surgem ao terminar um relacionamento e a confusão que é encontrar seu próprio caminho depois.

O videoclipe oficial dá vida a “Blue” por meio de um olhar íntimo sobre o relacionamento de Marie. Filmado em Oslo, cidade onde vive, o vídeo conduz o público pela trajetória do casal ao longo dos anos, registrando os momentos e as memórias que moldaram sua história.

O clipe transita entre as fases do luto de um relacionamento e passa pela memória, solidão e o momento reflexivo que assombra todos que passam por esse momento delicado: "afinal, eu vou superar isso algum dia?".

O visual em tons azulados passam o tom de vulnerabilidade e “deprê” que se desfaz em um estilo Pop Art no final do clipe que pode representar, por fim, o momento em que o luto se transforma em jornada e pensamentos futuros.

De olho

Antes mesmo do lançamento, os fãs começaram a perceber que algo estava mudando. No mês de outubro de 2026, a artista movimentou as redes sociais ao alterar a identidade visual de sua clássica música de outono, "We Fell in Love in October", mudando a famosa capa do casaco vermelho para azul.

Com o lançamento de um novo single chamado "blue", a artista chega em um novo momento criativo, apelidado pelos fãs de sua "era girl in blue".

A cantora

Marie Ulven Ringheim, uma cantora, compositora e produtora de indie pop norueguesa, foi revelação em 2018 com a música que bombou entre o público adolescente com o hit “We Fell in Love in October” e “I Wanna be your Girlfriend”.

A artista fez sua primeira passagem pelo país em março de 2025, apresentando-se no festival Lollapalooza em São Paulo e, atualmente, não possui datas de turnê ativas divulgadas.

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