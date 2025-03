A- A+

Parque Dona Lindu Nova fase do Luiz Mendonça traz espetáculos com Andréa Beltrão, Mel Lisboa, José de Abreu e mais As datas e pautas ainda estão sendo alinhadas com a Viva Parques, nova administradora do teatro, e devem ser divulgadas em breve

Com a administração do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passando a ser de responsabilidade da concessionária Viva Parques, desde o último dia 10 de março, a gestão e curadoria dos espaços culturais, que compreendem o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa, também passa a ser realizada pelo consórcio.

Com 86 pedidos de pauta somente no dia 11, a Viva Parques anunciou que os recifenses podem esperar, ainda para este ano, espetáculos de renome nacional, como "A Baleia", com José de Abreu, que deve acontecer ainda neste primeiro semestre, e "Prima Facie", com Débora Falabella.

Além destes, outros espetáculos que já estão confirmados para esta nova fase do Luiz Mendonça são "Lady Tempestade: monólogo com Andréa Beltrão", dirigido por Yara de Novaes, e "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", com Mel Lisboa.

As datas e pautas ainda estão sendo alinhadas com a nova gestão do teatro e devem ser divulgadas em breve.

José de Abreu interpretará Charlie, papel de Brendan Fraser, em A Baleia. Foto: João Cotta/TV Globo.

O anúncio dos espetáculos foi feito nesta segunda-feira (31), durante a visita dos diretores da Viva Parques à Folha de Pernambuco.

O presidente da concessionária, José Aragão, o diretor de relações institucionais e sócio, Luíz Filipe Figueiredo, e o diretor de comunicação, Eduardo Vilas Boas, foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe, Leusa Santos; e a gerente de mercado, Tânia Campos.

"Haverá grandes espetáculos do circuito nacional, mas a nossa ideia é que boa parte da pauta seja ocupada pelo circuito local, mas de uma forma que a gente consiga formar esses grupos para que a gente consiga ter temporadas de espetáculos. Envolver grupos locais que sejam capazes de apresentar temporadas de dois meses, para que sejam projetos de referência, que tenham apoio de incentivos, construir um musical, por exemplo, uma grande festa, começar aqui, fazer uma temporada e depois começar a viajar", explicou o presidente da concessionária, José Aragão.

