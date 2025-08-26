A- A+

Cultura+ Nova geração de Kardashian: saiba quem são os filhos de Kim, Kourtney e Khloé As três são as filhas famosas de Robert Kardashian e Kris Jenner

Vira e mexe Kim Kardashian circula com os filhos durante suas viagens mundo afora — a última aparição foi com North West, a mais velha, em Roma, durante as férias de verão. E o mundo fica curioso para saber quem é quem na família Kardashian. Afinal, o patriarca Robert Kardashian e Kris Jenner tiveram três filhas (Kim, Khloe e Kourtney) e um filho (Rob), que, por sua vez, estão construindo suas próprias famílias e alargando o clã.

Abaixo, listamos quem são os filhos dos Kardashians. Será que eles vão continuar o legado de fama da geração de seus pais?

Os filhos de Kourtney Kardashian

A mais filha mais velha, de 46 anos, tem quatro filhos: Mason Dash Disick, de 15 anos; Penelope Scotland Disick, de 12; Reign Aston Disick, de 10; e Rocky Thirteen Barker, de 1 ano. Os três mais velhos são fruto do relacionamento com Scott Disick. Já o caçula é do atual marido, Travis Barker.

Os filhos de Kim Kardashian

A mais famosa da família tem quatro filhos: North, de 12 anos; Saint, de 10; Chicago, de 6; e Psalm, de 5. Todos frutos do casamento com o rapper Kanye West, hoje conhecido como Ye e de quem ela se separou em 2021. Os dois mais novos foram gerados a partir de barriga de aluguel.

No último Natal, Kim postou foto com os quatro filhos. Da esquerda para a direita, estavam North, Psalm, Chicago e Saint.

Os filhos de Khloé Kardashian

Khloé, de 41 anos, tem apenas dois filhos: True, de 6 anos, e Tatum, de 2. Ambos são fruto do relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson

Quem é o filho de Rob Kardashian

O menos famoso dos filhos de Robert e Kris é Rob, o caçula, de 38 anos. Ele tem apenas uma filha, Dream Renee, de 9 anos, fruto do seu relacionamento com a maquiadora Blac Chyna.

Veja também