ARTES VISUAIS Nova mostra de Julieta Pontes passeia pela sua trajetória a partir desta sexta-feira (27) A exposião conta com 15 telas e acontece na Galeria Janete Costa

Refletindo sobre sua trajetória através dos tempos e suas transições ao longo da carreira, a nova mostra da artista plástica recifense Julieta Pontes, “Significados”, chega à galeria Janete Costa com visitação gratuita a partir desta sexta-feira (27).

A artista selecionou e compilou obras para compor três significados: “Mito de Origem”, “Raízes” e “Matéria Natural”, todos temas recorrentes dela. Além disso, 15 telas pintadas recentemente e 15 roupas estampadas com obras da artista, que fazem parte da nova coleção de verão da grife Firulinha, completam “Significados”.

“Essa composição, além do recorte da história da artista, discursa igualmente sobre a versatilidade da sua arte”, diz Ana Veloso, que assina a curadoria.

“Essa mostra, a que chamo de coletânea, se fará representar por alguns trabalhos recentes e também por outras obras de fases anteriores, todas saídas de um inconsciente coletivo, motivadas por etapas e estudos marcantes. Faremos, então, um passeio, seguindo do ancestral ao contemporâneo”, explica Julieta.

Legado

Com 25 anos de ateliê e mais de 30 exposições, Julieta é autodidata e tem contato com arte desde nova. Além disso, conta com reconhecimento internacional: Em 2001 recebeu a medalha de prata pela Art France em concurso para ilustrar os sete pecados capitais além de uma obra exposta na sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

Serviço:

Exposição Significados

Quando: Visitação gratuita a partir de sexta-feira (27) até domingo (29), com funcionamento de quarta a sexta, das 10h às 17h, e sábado e domingo, das 10h às 16h

Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem, Recife

Coquetel de abertura: quinta-feira, 26 de outubro de 2023, a partir das 18h, na Galeria

