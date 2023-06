A- A+

MÚSICA Nova música de Silvana Salazar conta com participação de Charles Theone; assista o clipe Aposta da artista para o São João foi feita com a Produtora X

A cantora Silvana Salazar lançou sua nova música, na sexta-feira (9), intitulada “Amor de Cachorra”. A aposta da artista para o periodo junino foi gravada em parceria com Charles Theone e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Charles também é responsável pela composição musical e a letra homenageia as mulheres nordestinas. O single ganhou clipe no canal do YouTube de Silvana. Assista:

