Música Nova música dos Beatles deve alcançar topo de vendas no Reino Unido Apesar da expectativa antes de seu lançamento, "Now and Then" recebeu críticas mornas

A nova música dos Beatles, produzida com a ajuda de inteligência artificial (IA), está a caminho de se tornar a mais vendida no Reino Unido, de acordo com a organização Official Charts, que compila dados sobre as canções mais populares.

"Now and then", composta por John Lennon em 1978, foi concluída por Paul McCartney e Ringo Starr, com a ajuda da IA para incluir acordes de George Harrison.

A música foi lançada na quinta-feira e com apenas 10 horas já ocupava a posição 42 no Reino Unido. Ela deve atingir o primeiro lugar quando a lista oficial das músicas mais populares for anunciada na próxima sexta-feira, segundo a Official Charts.

Esta seria a 18ª música da banda a alcançar o primeiro lugar nas paradas britânicas. A última vez foi em 1969 com "The Ballad of John and Yoko", pouco antes da separação do grupo em abril de 1970.

Apesar da expectativa antes de seu lançamento, "Now and Then" recebeu críticas mornas.

McCartney, de 81 anos, anunciou o lançamento da música em junho e a promoveu como "a última música dos Beatles".

"Now and Then" é uma das canções que Lennon gravou em fita em sua casa em Nova York em 1979, um ano antes de ser assassinado. As gravações foram entregues a McCartney em 1994 pela viúva de Lennon, Yoko Ono.

As outras duas músicas, "Free as a Bird" e "Real Love", foram resgatadas pelo produtor Jeff Lynne e lançadas em 1995 e 1996, mas a gravação de "Now and Then" tinha muito ruído de fundo e não podia ser usada comercialmente, até o desenvolvimento da tecnologia de IA.

