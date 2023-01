Nova novela da Globo traz a diversidade religiosa como destaque

A- A+

É com uma história de romance e positividade que a nova novela das 19h, “Vai na Fé”, estreia na segunda (16), na TV Globo. Para levantar essa bandeira, destaque para a personagem da atriz Sheron Menezzes, a Sol, que levanta todos os dias antes das seis da manhã para trabalhar.

“Todo mundo conhece uma Sol na vida. Uma mulher que não tem medo do trabalho e que faz tudo por sua família”, diz Sheron, que será uma vendedora de quentinhas no Centro do Rio de Janeiro. Sua trajetória dá o tom do enredo da novela, criada e escrita por Rosane Svartman, com direção artística de Paulo Silvestrini.

"Temos uma história cheia de conflitos, humor, romance, e que trata de temas contemporâneos que atravessam a vida de todos os personagens: desde os mais jovens aos mais vividos. São dramas que devem entreter, emocionar, fazer a gente torcer e pensar. Nessa novela, temos personagens que acertam e erram, aprendem e erram de novo, mesmo tentando acertar... São personagens humanos, imperfeitos, como nós. E a obra fala da esperança, da fé e de seguir em frente mesmo em meio às adversidades, acreditando num futuro melhor", define a autora Rosane Svartman.

O elenco compartilha dessa positividade em várias escalas. Como na mãe de Sol (Elisa Lucinda), o marido Carlão (Che Moais) e as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), a primeira universitária dessa família multigeracional.

Sol canta no coral da igreja desde a infância. Na juventude, sem que os pais soubessem, ela frequentava os bailes funks que marcaram os anos 2000 e era conhecida como a princesa do baile, a gata das gatas! Hoje a família passa por dificuldades financeiras, com Carlão desempregado desde a pandemia. E é nesse momento que o acaso a faz parar nos palcos.

Destaque também para o ator José Loreto, que viverá o cantor Rui Lorenzo, que convidará Sol para trabalhar. Essa reviravolta na vida de Sol faz com que ela reencontre Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão na juventude, e Theo (Emilio Dantas), de quem guarda más lembranças. Casado com Clara (Regiane Alves), Théo é um empresário de sucesso que esconde negócios escusos, sem que ninguém desconfie. Ben se casou com Lumiar (Carolina Dieckmann) e juntos construíram uma vida profissional bem-sucedida como advogados criminalistas.

