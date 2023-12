A- A+

NOVELA Nova novela das 21h tem atriz pernambucana estreante no elenco; confira entrevista Julia Lemos vive Flor Jupará, uma moça do litoral sul da Bahia recém-saída do bordel de Jacutinga

A novela "Terra e Paixão" está chegando ao fim e será sucedida por mais um remake da Rede Globo, que estreia no dia 22 de janeiro. Dessa vez, a emissora aposta no clássico de 1993, “Renascer”, de Benedito Ruy Barbosa.



O horário nobre da TV contará com uma trama adaptada por Bruno Luperi e retrata a trajetória de José Inocêncio, o fazendeiro mais bem-sucedido da região de Ilhéus, no sul da Bahia. Aos poucos, ele conquista o respeito e admiração dos moradores do local, em especial o de Maria Santa, por quem se apaixona. Mas primeiro terá que lidar com o pai dela, Venâncio.



Entre os nomes que compõem o elenco estão Humberto Carrão, Marcos Palmeira, Juliana Paes, Antonio Calloni, Sophie Charlotte, Irandhir Santos e Rodrigo Simas. Ao lado deles também novos nomes, como Uiliana Lima, Mell Muzzillo e Gabriela Medeiros. Além de Julia Lemos, atriz recifense que dará vida a Flor, uma moça virgem recém-saída do bordel de Jacutinga (Juliana Paes) para se casar com Jupará (Evaldo Macarrão).

Ela começou a carreira há dez anos estudando teatro musical e já lançou um EP chamado Script com suas composições. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, a jovem de 23 anos conta como está essa preparação para o começo da novela:

"Estamos fazendo “Renascer” com muito amor e carinho. Todo mundo acredita muito no projeto, então eu sinto que a ansiedade maior é para ver o resultado do nosso trabalho. Fazer uma novela é entrar na casa das pessoas todos os dias e existe uma responsabilidade nisso: de retribuir o carinho que o público tem pela versão original e de entregar um trabalho de qualidade. No momento em atual, quase terminando as gravações da primeira fase, o sentimento é de muita gratidão e animação para a estreia".

Como é contracenar com pessoas que você cresceu vendo na televisão?

O elenco é maravilhoso. Eu me senti muito acolhida e tentei aprender ao máximo acompanhando o trabalho de cada um deles de pertinho. São tantas pessoas que eu sempre admirei, então fica difícil falar sobre só um, mas preciso agradecer o acolhimento e o carinho da Juliana, nossa Jacutinga. A sua generosidade em cena e fora dela é uma das coisas mais bonitas que eu já presenciei.

Já se sente uma atriz global?

É engraçado que, apesar de entender o peso desse termo, acho que só vou compreender com mais precisão o que ele significa quando a novela estrear. Por enquanto, a gente acorda todos os dias, estuda e vai ao trabalho. Já me sinto muito privilegiada de poder ter essa rotina, de poder trabalhar com o que eu sempre sonhei.

Você diria que está mais familiarizada com a personagem por ela ser nordestina?

Um dos aspectos mais legais de "Renascer" é o fato de termos um elenco repleto de pessoas nordestinas. Já comecei a me sentir em casa por ter tanta gente ao meu redor com origens parecidas. Em todo processo tratamos com muito respeito a cultura e o sotaque de Ilhéus, e foi incrível aprender mais sobre as diferenças e semelhanças entre ela e a minha cidade natal.

A novela original não ser da 'sua' época atrapalhou de alguma forma?

De forma alguma. Vi a versão original para entender um pouco mais da energia da trama, mas, por a nossa primeira fase já se passar nos anos 1990, estamos retratando uma geração um pouco mais próxima da atual. Um costume ou outro pode ser diferente, mas acho que quando estamos contando histórias vivas e humanizadas, conseguimos nos conectar com o momento no tempo em que os personagens estão situados.

Já pensou no futuro depois da novela?

Como ainda estamos gravando, o meu foco segue sendo em "Renascer", mas já me sinto animada para 2024. Acho que temos muitas coisas boas pela frente.



