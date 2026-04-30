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Arte Nova obra de Banksy? Estátua com assinatura do enigmático artista inglês surge no centro de Londres Escultura instalada em Waterloo Place não foi reivindicada oficialmente pelo artista, mas segue padrão de intervenções que surgem sem aviso na capital britânica

No coração de Londres, entre monumentos históricos e o movimento cotidiano de St James’s, uma nova escultura apareceu de forma inesperada — e, como costuma ocorrer quando o nome Banksy entra em cena, bastou isso para atrair atenção imediata.



A obra, instalada em Waterloo Place e vista pela primeira vez na quarta-feira, retrata um homem de terno marchando sobre um pedestal, enquanto segura uma bandeira que também cobre o próprio rosto. Na base da escultura, uma inscrição simples — “Banksy” — foi suficiente para alimentar a especulação: seria mais uma intervenção do artista de rua mais famoso e misterioso do mundo.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial. Banksy ainda não reivindicou a autoria da peça, como costuma fazer posteriormente por meio de sua conta no Instagram.



O local escolhido também chama atenção. A estátua foi colocada perto de monumentos dedicados a Edward VII, Florence Nightingale e ao Memorial da Guerra da Crimeia — cenário carregado de simbolismo histórico em uma cidade onde as obras do artista frequentemente são interpretadas como comentários políticos.

Histórico de intervenções reforça expectativa

Embora seja conhecido mundialmente por imagens em estêncil pintadas com spray em muros e fachadas, Banksy já trabalhou com esculturas em outras ocasiões.

Em 2004, uma estátua chamada The Drinker apareceu na Shaftesbury Avenue, no centro de Londres. A obra era descrita como “uma releitura subversiva de O Pensador, de Rodin” e acabou sendo roubada pouco tempo depois.



Desde então, o artista continuou a transformar Londres em uma galeria a céu aberto.

Em dezembro, um mural em Bayswater mostrou duas crianças deitadas no chão. Em setembro, ele reivindicou autoria de uma pintura no complexo do Royal Courts of Justice que retrata um manifestante caído, segurando um cartaz manchado de sangue, enquanto um juiz aparece acima dele empunhando um martelo.

No ano passado, Banksy também espalhou uma série de animais pela capital britânica — de bode a elefantes, passando por gorila, macacos, piranhas, rinoceronte e pelicanos — em intervenções que surgiram de forma clandestina e só depois foram confirmadas pelo artista.

Esse padrão ajuda a explicar por que Londres observa a nova estátua com cautela e curiosidade. Instalada sem aviso, cercada de simbolismo e marcada por um nome no pedestal, a peça já ganhou projeção pública mesmo antes de ter autoria confirmada.

Se for de Banksy, pode se tornar mais uma obra a provocar debate político, mobilizar visitantes e, possivelmente, desaparecer tão rapidamente quanto surgiu.

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