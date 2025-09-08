A- A+

cinema Nova parceria entre Emma Stone e Yorgos Lanthimos, 'Bugonia' será exibido na Mostra de São Paulo Evento acontece entre os dias 16 e 30 de outubro

Exibido no recém-finalizado Festival de Veneza, "Bugonia", nova parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, terá sua estreia no Brasil na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O longa acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra. O elenco conta ainda com Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Stone, duas vezes vencedora do Oscar, volta a trabalhar com o cineasta que a comandou em "A favorita" (2018), "Pobres criaturas" (2023) e "Tipos de gentileza" (2024).



A 49ª edição da Mostra de São Paulo acontece entre os dias 16 e 30 de outubro. "Bugonia" tem estreia comercial prevista para os cinemas brasileiros também para o dia 30 de outubro.

