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STREAMING Nova série da DC Studios, ''Lanternas'' estreia na HBO Max com reviravolta e trama repleta de tensão A produção terá episódios lançados semanalmente na plataforma de streaming e retrata a história de dois Lanternas Verdes

A nova série da HBO Max, ''Lanternas'', baseada nas histórias em quadrinhos da DC Comics, estreou no último domingo (16). O primeiro episódio foi ao ar retratando uma dicotomia entre duas gerações de Lanternas Verdes, representadas pela lenda Hal Jordan e o recruta John Stewart.

Dois heróis

O ator Kyle Chandler (''Manchester à Beira-Mar'') interpreta uma versão mais velha do primeiro Lanterna Verde humano da história. Na série, o piloto de testes Hal Jordan ganhou um anel de poder de um membro da Tropa dos Lanternas Verdes em 1986 e seguiu como o super-heroi até os eventos iniciais da nova produção, em 2016.

Em ''Lanternas'', o personagem de Aaron Pierre (''Rebel Ridge''), John Stewart, é o escolhido para assumir o manto do Lanterna Verde caso alguma letalidade aconteça com Hal. Este, por outro lado, tem que treinar o novato e ensinar tudo o que aprendeu nos últimos 30 anos.

Essa relação mestre-aprendiz não funciona como o esperado. O jovem (e o público) encontra um Hal Jordan cínico, arrogante e cansado de vestir o uniforme - que não usa há pelo menos uma década. O sucessor escolhido pelos Guardiões do Universo, John Stewart, percebe nos meses iniciais de treinamento que o grande desafio diante dele será lidar com Jordan.

Detetives espaciais

Os dois protagonistas viajam até Rushville, em Nebraska, nos Estados Unidos, para investigar um tiroteio que aconteceu durante um jogo colegial de futebol americano. Sem paciência para lidar com a presença de Hal e John na cena do crime, a xerife Kerry (Kelly Macdonald, de ‘’Trainspotting’’) afasta ambos da investigação.

O Lanterna Verde mais experiente está cismado que alienígenas estejam envolvidos na situação criminosa. Por se tratar de uma situação intergalática, Jordan poderia intervir na investigação, mas sem nenhuma pista concreta e apenas o seu instinto contrariando as teorias das autoridades, o veterano busca outras formas de investigar o caso.



A conspiração aumenta quando Hal e John localizam uma grande milícia na cidade. Sob o pretexto de serem anti-alienígenas, o grupo armado, desconhecido e com interesse nas atividades do Lanterna Verde ganha um porta-voz através de William Macon (Garret Dillahunt, de ‘’Onde os Fracos Não Têm Vez’’), sogro da xerife.

O personagem de Dillahunt atua como uma espécie de inquilino do terreno onde as atividades da milícia estão concentradas. Sem saber quem é o chefe do grupo e ainda menos qual é a intenção deles, os protagonistas constatam a existência de um grande mistério em Rushville.

O mais surpreendente do primeiro episódio de ‘’Lanternas’’ é a assertividade em criar uma atmosfera de suspense, com tensão e investigação. Muitas perguntas e poucas respostas são dadas ao público.

Entre os produtores da série, estão o showrunner Chris Mundy e o cocriador Damon Lindelof, respectivamente, responsáveis por ‘’True Detective’’ e ‘’Watchmen’’, ambas produções da HBO. É perceptível a influência dessas obras na trama que acompanha Hal Jordan e John Stewart, tendo os dois atuando mais como detetives invés de super-heróis tradicionais.

DCU

Os ''chefões'' da DC Studios, o cineasta James Gunn e o produtor Peter Safran, também produzem a série. Inclusive, é esperado que Nathan Fillion (''Castle'') participe da produção, como Guy Gardner - outro Lanterna Verde -, que faz parte do Universo DC (DCU), unificando filmes, séries e animações do estúdio.

O clássico supervilão e inimigo do Lanterna Verde, Sinestro, também fará uma participação na nova série.

Desfecho da estreia

Porém, no final do primeiro episódio de "Lanternas" é revelado uma chocante reviravolta. John Stewart encontra Hal Jordan aparentemente morto, em 2026, sem o anel e na arquibancada do campo de futebol americano que deu início à investigação intergalática há dez anos.

O outro problema é que nem o sucessor possui o anel de poder, deixando a audiência ansiosa pela resolução dessas duas questões: quem matou Hal Jordan e onde está o anel?

O público deve desvendar todos esses mistérios ao longo dos próximos episódios, lançados semanalmente aos domingos, às 22h, na plataforma da HBO Max, até o episódio final em 4 de outubro.

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