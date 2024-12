Nova série de Tim Miller, ''Nível Secreto'' é inspirada em videogames

A- A+

Os últimos 10 anos foram gloriosos para Tim Miller em Hollywood. Antes conhecido pelo seu trabalho com efeitos especiais, o americano assumiu grandes projetos. Diretor e criador de efeitos especiais, ele dirigiu o primeiro Deadpool, criou o sucesso ''Love, Death & Robots'' e agora se arrisca em ''Nível Secreto'', nova série do Prime Vídeo.

Cada episódio conta uma história independente e a produção é formada por vários curtas inspirados em grandes títulos do mundo dos videogames. São 15 episódios no total, lançados de uma vez só, inspirados em títulos como Pac-Man, Mega Man, Warhammer 40 000, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Dungeons & Dragons e Concord. Tudo ainda no estilo de Love, Death & Robots, sucesso de Miller na Netflix, em que cada episódio tem um estilo de animação, do realismo ao cartoon.

A ideia do projeto nasceu, diz Miller, justamente de Love, Death & Robots. "Ficamos pensando o que mais podemos fazer, já que tivemos uma experiência tão boa com aquilo. E se fizermos Love, Death & Video Games?"

"Ainda assim, é algo novo", explica ele. "Para os jogos clássicos ou que já estão disponíveis, você já sabe do que é que os fãs gostam. Eles demonstraram seu amor por certos personagens ou aspectos do jogo, então você quer se concentrar nesses elementos. Ou mostrar algo diferente baseado no que eles já adoram."

"Hollywood é um míssil teleguiado por dinheiro", adverte Miller. "Eles procuram qualquer coisa que renda. Então acho que eles pensam: 'Oh, veja, todas essas pessoas amam esses mundos, essas histórias e esses personagens. Vamos dar mais disso a elas, porque talvez elas nos paguem'."

Ele admite que "parece um processo comercial, e é. Porque precisamos de dinheiro para fazer grandes animações".

Veja também

BBB 25 TV Globo revela data de estreia e duração do ''BBB 25''