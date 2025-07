Nova série do criador de "Breaking Bad" e "Better Call Saul" ganha primeiro teaser; confira

Vince Gilligan, diretor, roteirista e criador da premiada série "Breaking Bad", trabalhou no spin-off "Better Call Saul" até 2022. Desde então, tem deixado os fãs de séries de drama curioso sobre sua próxima criação. Nos últimos dias, a Apple tem lançado algumas imagens sobre a nova obra, mas nesta sexta-feira (25), foi lançado oficialmente o primeiro teaser de "Pluribus".

O programa será protagonizado por Rhea Seehorn, que interpretou Kim Wexler no último trabalho de Gilligan, papel com o qual ela ganhou diversas estatuetas. Outro nome confirmado é Karolina Wydra ("House").

Não se sabe muito sobre "Pluribus", apenas que se passa em Albuquerque, mesmo local que situa as duas últimas produções. Além de que a série será lançada pela Apple Tv+ a partir de 7 de novembro, como indica o teaser a seguir:

The first teaser from Vince Gilligan's new series "Pluribus" starring Rhea Seehorn Nov 7th only on Apple TVpic.twitter.com/vwcDQoCB0D