Nova série documental revela detalhes inéditos sobre os últimos dias de vida do ator Matthew Perry

A morte do ator Matthew Perry, lembrado por interpretar Chandler Bing na série Friends, chocou Hollywood em 2023.

No dia 28 de outubro daquele ano, o ator foi encontrado inconsciente em sua residência em Los Angeles. Dias depois, a autópsia revelou que ele morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina".

Agora, uma nova série documental que investiga a trágica morte do ator trouxe à tona um detalhe inédito sobre os dias que antecederam seu falecimento e suas últimas palavras.

Se trata da série Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, que reúne depoimentos, documentos criminais e imagens de arquivo para reconstruir o que aconteceu com o astro de Friends.

O que aconteceu nos dias anteriores à morte de Matthew Perry

A série Matthew Perry: A Hollywood Tragedy revela que o ator recebeu doses elevadas de cetamina nos três dias que antecederam sua morte.

Ao todo, foram 27 injeções da substância durante esse período. De acordo com as autoridades, as doses foram administradas por um grupo de pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade do ator.

O laudo toxicológico revelou que a causa da morte foi uma overdose de cetamina, que levou Perry a se afogar enquanto estava submerso em seu jacuzzi.

O relatório do Departamento de Justiça também apontou que o ator recebeu pelo menos três injeções da droga na manhã do dia em que faleceu.

O documentário, baseado em registros judiciais, também revelou a última conversa de Perry antes de sua morte.

Segundo os arquivos, ele falou com seu assistente, Kenneth Iwamasa, que aplicou as três doses de cetamina naquele dia. Suas últimas palavras teriam sido um pedido para uma terceira injeção: "Dispara uma grande".

As batalhas de Perry contra o vício eram públicas. O próprio ator abordou sua luta contra as drogas em sua autobiografia Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes e a grande coisa terrível).

No entanto, sua morte pegou a indústria cinematográfica de surpresa.

Nos últimos dois meses de vida, segundo as investigações, Perry gastou milhares de dólares comprando dezenas de frascos de cetamina.

Prisões pelo caso Matthew Perry

A morte do ator levou a uma investigação da Polícia de Los Angeles para entender como ele tinha uma quantidade tão alta da substância em seu organismo.

Segundo a BBC, a dose encontrada em seu corpo equivalia a uma anestesia geral.

No âmbito da investigação, cinco pessoas foram presas em agosto de 2024. Entre os acusados está Jasveen Sangham, conhecida como a "Rainha da Cetamina" e apontada como líder do tráfico da substância em North Hollywood.

Também foram detidos os médicos Salvador Plasencia e Mark Chávez, acusados de fornecer cetamina ao ator entre setembro e outubro de 2023.

De acordo com as investigações, Plasencia injetava a droga em pacientes até mesmo em estacionamentos, longe de ambientes médicos apropriados.

O assistente de Perry, Kenneth Iwamasa, e Erik Fleming, um conhecido do ator, também enfrentam acusações.

"Eles se aproveitaram de um indivíduo vulnerável e deixaram que a ganância os levasse a colocar em risco a vida do senhor Perry", afirmou o ex-procurador federal E. Martin Estrada.

Dos cinco acusados, três (Iwamasa, Chávez e Fleming) já se declararam culpados. Eles podem ser condenados a até 10 anos de prisão ou até mesmo à prisão perpétua.

