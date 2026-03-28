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STREAMING Nova série sobre os Kennedy com Michael Fassbender: Netflix revela 1ª imagem e novos atores Na esteira do sucesso de 'Love Story', produção que acompanha a ascensão da família mais famosa da política americana chega em momento de fascínio renovado pelo clã

A Netflix divulgou a primeira imagem de Michael Fassbender caracterizado como Joseph Kennedy Sr., patriarca de uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, na série histórica "Kennedy". A produção, ainda sem data de estreia, acompanha a ascensão do clã a partir dos anos 1930, antes mesmo da chegada de John F. Kennedy à Casa Branca.

Descrita como uma espécie de “The Crown americana”, a trama se baseia na biografia "JFK: Coming of Age in the American Century" e foca especialmente na figura de Joe Kennedy Sr., empresário e diplomata que moldou o destino político dos filhos — entre eles John F. Kennedy Jr., e seus irmãos. No elenco, também estão Laura Donnelly como Rose Kennedy e Nick Robinson e Joshuah Melnick como os filhos Joe Jr. e Jack. Também estão confirmados Imogen Poots como a atriz Gloria Swanson e Ben Miles como o assessor Eddie Moore.

Entre os nomes recém-anunciados, a série ganha reforço de Wyatt Russell, Caitlin FitzGerald, Albert Welling e Toby Huss, em participações que incluem figuras históricas como o aviador norte-americano Charles Lindbergh, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt.

O projeto chega em um momento de renovado interesse pela dinastia Kennedy na cultura pop. Em cartaz no Disney+, a série "Love Story" — do universo de Ryan Murphy — revisita o romance entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, explorando o peso da fama e da herança familiar sobre o casal. A produção estreou em fevereiro e rapidamente impulsionou o interesse do público pela história dos Kennedy.

Se "Love Story" aposta no glamour trágico do herdeiro mais midiático da família, "Kennedy" deve ampliar o foco para as origens desse mito — investigando ambição, poder e contradições que ajudaram a construir uma das linhagens mais fascinantes (e turbulentas) da política americana.

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