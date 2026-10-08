A- A+

STREAMING Nova temporada de "Amor da Minha Vida", série com Bruna Marquezine, estreia sexta (9) A produção do Disney+ aposta em nova dinâmica dos protagonistas para o segundo ano da história

A saga romântica de Bia e Victor continua na segunda temporada de "Amor da Minha Vida", que estreia nesta sexta-feira (9), no Disney+. Depois do público acompanhar os altos e baixos das personagens de Bruna Marquezine e Sergio Malheiros no primeiro ano da série, um novo desafio surge na vida dos dois.

A principal mudança para a segunda temporada de "Amor da Minha Vida" é a nova dinâmica da relação entre Bia e Victor. Os dois melhores amigos se tornaram amantes na primeira parte, finalizando a primeira parte com um reencontro entre eles depois de um término doloroso. Agora, a dupla de protagonistas será desafiada pela vida adulta como um casal.

Com uma perspectiva moderna sobre as histórias de amor, a série chamou atenção por apresentar muitos personagens amorosos com impacto na vida dos protagonistas. Os diversos romances provocaram a participação de um elenco estrelado, como Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, João Guilherme, Fernanda Paes Leme e Cissa Guimarães.

Entram para o elenco da nova temporada, nomes como Maria Ribeiro, Clarice Falcão, Alanis Guillen, Romulo Estrela e Gleici Damasceno.

Apesar de "Amor da Minha Vida" ser uma comédia romântica, o primeiro ano provou que momentos dramáticos fazem parte das trajetórias dos personagens. Caso esse fator volte a se repetir na segunda temporada será bem-vindo.

Outra novidade da nova temporada é a canção "Pode Ser", interpretada pela cantora Ludmilla.

Veja também