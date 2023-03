Nova temporada de "Quilos Mortais: Como eles estão agora?" chega ao Discovery

A- A+

Estreia no Discovery na próxima quarta-feira (5), às 21h30, a nova temporada da série "Quilos Mortais: Como eles estão agora?". Os episódios inéditos da produção continuam a narrar a trajetória de homens e mulheres que passaram por meses de uma jornada difícil: perder dezenas de quilos durante um tratamento drástico que inclui procedimentos cirúrgicos de alto risco para reverter a obesidade grave. Às câmeras, eles mostram a adaptação ao novo corpo e à nova vida.

À beira do colapso físico e emocional, participantes foram ao consultório do dr. Younon Nowzaradan, renomado cirurgião especializado em tratamentos de longo prazo para casos de obesidade severa.

A cada episódio, as câmeras passam meses com essas pessoas, documentando as novas rotinas com todos os seus desafios: medos, dúvidas e vitórias que a perda de peso lhes trouxe – todo o processo é narrado pelos próprios pacientes.

As probabilidades são desfavoráveis: apenas 5% dos pacientes do dr. Now têm chance de sucesso a longo prazo. Agora, o futuro com que tanto sonhavam chegou e esses homens e mulheres vivem as mudanças pelas quais tanto ansiaram: possuem mobilidade novamente, respiram melhor e conseguem se exercitar.



Entretanto, ao longo do caminho, eles percebem que o tratamento foi apenas o primeiro passo; o marco inicial de uma série de modificações lentas e difíceis que estão por vir.

A produção também estará disponível no streaming Discovery+.

