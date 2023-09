Nova turnê de Juliette chega ao Recife em 21 de outubro; saiba mais

A- A+

Juliette rodará o Brasil a partir do próximo mês, com seu álbum "Ciclone", chegando ao Teatro Guararapes, no Recife, no dia 21 de outubro. O projeto chegou as plataformas de streaming em 25 de agosto e marca o início de uma nova fase na carreira da paraibana.

Com 9 faixas, "Ciclone" traz no repertório diversos estilos que vão do pop ao R&B, do piseiro ao afrobeat. O título do disco é uma alusão à vida da artista após se consagrar campeã do BBB 21 e se tornar uma "estrela" da TV e do showbizz brasileiro.

Com produção da Rodamoinho Records, o álbum conta com parceria com Marina Sena e mais três participações: o cantor pernambucano João Gomes, o cantor Dilsinho e o cantor e compositor maranhense Nairo.

Com assinatura local de Saulo Melo e da sua produtora Agittos Promoções, a apresentação de Juliette já conta com ingressos disponíveis no site da Sympla e na Bilheteria do Teatro Guararapes. Com opções disponíveis para balcão, plateia e plateia especial, as entradas custam a partir de R$ 60 (meia entrada).

Serviço:

"Ciclone"

Quando: 21 de outubro

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra

Ingressos no sympla

