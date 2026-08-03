A- A+

Televisão Nova TV de Luiz Bacci ganha reforço com ex-apresentador do SBT News; saiba como será a BNTV Comunicador será o responsável por apresentar o JBN (Jornal da BNTV), telejornal que fará parte da programação diária do canal

Luiz Bacci está prestes a dar um novo passo em sua carreira após deixar a televisão aberta. O jornalista lançará oficialmente, nesta segunda, 3, a BNTV (Bacci Notícias TV), canal digital com transmissão gratuita pelo YouTube que promete unir jornalismo, entretenimento e cobertura em tempo real. O projeto representa uma mudança de estratégia do apresentador, que passa a investir integralmente no ambiente digital.

Entre as primeiras novidades anunciadas pela emissora está a contratação do jornalista Lucas Carvalho, que deixou o SBT News após oito meses para integrar a nova equipe. O comunicador será o responsável por apresentar o JBN (Jornal da BNTV), telejornal que fará parte da programação diária do canal.

Ao anunciar a contratação, Luiz Bacci destacou a experiência do colega, que soma mais de 16 anos de atuação na imprensa. Ao longo da carreira, Lucas trabalhou em emissoras como SBT e Record, passando por cidades como Araçatuba, Bauru, Campinas e São Paulo, além de integrar programas como Balanço Geral, Fala Brasil, SP no Ar e SBT News, onde ganhou destaque na cobertura política.

O vice-presidente executivo do Grupo BN, Felipe Filippelli, também celebrou a chegada do jornalista e afirmou que Lucas reúne as características buscadas para este novo momento da empresa, ressaltando sua experiência ao vivo e domínio do noticiário.

Como será a BNTV?

A BNTV nasce como o principal projeto do Grupo BN de Comunicação, conglomerado que reúne cerca de 35 milhões de seguidores nas redes sociais e registra mais de 4 bilhões de visualizações mensais entre Instagram, Facebook e portal de notícias.

O canal será totalmente gratuito e transmitido pelo YouTube. A proposta é oferecer aproximadamente oito horas de programação ao vivo por dia, abordando temas como política, economia, segurança pública e entretenimento. Antes da estreia oficial da grade, a emissora já iniciou a divulgação de boletins jornalísticos nas redes sociais.

A sede da BNTV fica na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os estúdios contam com painéis de LED de grandes dimensões e cenários assinados pelo cenógrafo Eron Reigota, conhecido por desenvolver projetos para nomes históricos da televisão brasileira, como Silvio Santos, Hebe Camargo e Gugu Liberato.

Atração principal

Além do telejornal comandado por Lucas Carvalho, a programação contará com o Show do Bacci, apresentado pelo próprio Luiz Bacci O programa marcará o retorno do jornalista ao comando de uma atração diária.

Diferentemente dos formatos policiais que marcaram sua trajetória na televisão aberta, o novo projeto terá uma proposta mais ampla, reunindo notícias, entrevistas, prestação de serviço e entretenimento. Segundo Bacci, a plataforma digital permitirá maior liberdade editorial para tratar dos assuntos que movimentam o noticiário.

Outro nome já confirmado na equipe é o jornalista Rodolfo Mariz, ex-Jovem Pan e comentarista do SBT, reforçando a estratégia da emissora de reunir profissionais experientes da TV aberta.

A estreia oficial da programação completa acontece ainda nesta segunda, enquanto os primeiros boletins informativos já começaram a ser publicados como aquecimento para o lançamento do canal.

Veja também