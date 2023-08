A- A+

Mundo Nova York devolve mais de 40 antiguidades roubadas para a Itália Entre as peças, estão trabalhos da Grécia antiga, dos impérios romano e bizantino, do Iraque, China, Índia e sudeste asiático

As autoridades de Nova York devolveram à Itália, nesta terça-feira (8), antiguidades roubadas no valor de quase US$ 3,5 milhões, enquanto a megacidade americana se esforça para transformar reputação de centro global chave para o comércio ilegal de arte.

Investigadores entregaram 42 peças excepcionais - algumas com 2.500 anos - a autoridades italianas durante uma cerimônia em Nova York, de acordo com um comunicado do promotor público do distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

"Continuamos a desfazer o dano causado por décadas de redes de contrabando de antiguidades bem organizadas em toda a Itália", disse Bragg, acrescentando que mais de 200 antiguidades foram repatriadas para a Itália desde que assumiu o cargo em 2022.

Vincenzo Molinese, comandante do chamado Carabinieri Art Squad do governo italiano, elogiou "o grande sucesso da investigação" graças à colaboração entre Estados Unidos e Itália.

Entre as obras encontradas e devolvidas estava um vaso da região da Apúlia, no sul da Itália, que remonta a 335 a.C. Ele foi roubado de um sítio funerário antes de ser contrabandeado para o exterior por Giacomo Medici, um notório traficante de antiguidades italianas, segundo os promotores.

Após passar por Londres, a tigela, que era usada para misturar água e vinho, foi apreendida em julho de uma coleção privada em Nova York no mês passado.

Desde 2017, os promotores de Nova York repatriaram peças que foram saqueadas em cerca de 20 países entre as décadas de 1970 e 1990.

Elas incluem trabalhos da Grécia antiga, dos impérios romano e bizantino, do Iraque, China, Índia e sudeste asiático.

Veja também

NOVELA Letícia Laranja exalta a força feminina e se empolga com crescimento da destemida Flor em novela