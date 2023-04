Novas estratégias após saída de Cezar Black marcam a madrugada no BBB 23

A- A+

O modo acelerado no BBB 23 está a todo vapor. Cezar Black se despediu do programa na noite de quinta-feira (13), recebendo 48,79% dos votos, e Domitila foi coroada Líder logo em seguida. Para curtir o VIP ao seu lado, Domitila recebeu apenas uma pulseira, além da sua, e escolheu Sarah Aline.

A pernambucana, inclusive, já revelou o desejo de ver três de suas adversárias votando entre si, e conversou com aliados sobre como poderia fazer essa dinâmica acontecer.

Alvo do próximo Paredão

No Quarto Fundo do Mar, Ricardo e Sarah Aline conversavam sobre jogo e analisaram os votos do restante da casa. O brother acredita que será alvo de voto das sisters do já fechado Quarto Deserto, a psicóloga pensa que as quatro podem acabar mirando nela.

"Elas podem tentar me colocar, porque já estou há um tempão sem ir ao Paredão", opinou Ricardo. Sarah Aline, no entanto, discordou: "Eu tenho certeza que vou. [...] E, para o próximo, se eu não sair". "Esse mundo de princesas não dura tanto tempo assim, não, entendeu? [...] Se tivesse isso tudo [de força], não estaria empate agora. O público está vendo individual", finalizou Ricardo.

O último homem

Reunidos na área externa, as sisters repercutiram o fato de Ricardo ser o único homem na casa após Cezar ser eliminado do programa. Larissa ainda lembrou que, no início do reality, o número de homens e mulheres era exatamente o mesmo, apesar da diferença entre os gêneros ter ficado mais perceptiva no final.

"Você pode estar muito honrado em ser o único homem que sobreviveu nessa casa. Acho impactante", disse Domitila Barros ao 'último sobrevivente'.

