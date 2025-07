A- A+

cinema Novas tribos de Pandora são destaque em trailer de "Avatar 3"; assista

Da mente por trás de obras clássicas do cinema como "Titanic" e "O Exterminador do Futuro", James Cameron aposta tudo em sua franquia de filmes "Avatar". A terceira entrada na série será intitulada "Avatar Fogo e Cinzas" e ganhou um trailer nesta segunda-feira (28).

Da produtora 20th Century Studios, Cameron começou sua ambiciosa história em 2009. Com orçamentos milionários, o cineasta prometia revolucionar o cinema com seus visuais de computação gráfica ultra realistas. O resultado impressionou o público e bateu recordes de bilheteria.

Desde o início o projeto era pensado em ser uma saga com diversos filmes e, apesar da demora, o enredo da exploração futurista em uma outra galáxia ganhou uma continuação em 2022. Dessa vez, os fãs de ficção científica não precisam esperar mais de uma década para a nova obra. O terceiro "Avatar" tem estreia prevista para dezembro deste ano.

O trailer mostra duas novas tribos Na'vi, uma de ar e uma de fogo, entrando no conflito com as forças armadas da invasão humana. O vídeo também mostra Jake Sully (papel do protagonista interpretado por Sam Worthington) com sua família no meio dessa guerra. Assista:

