Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Australiano que avançou em Ariana Grande é condenado a nove dias de prisão

Vídeos que viralizaram mostram o homem envolvendo a atriz, visivelmente surpresa, com seu braço, enquanto Cynthia Erivo corre para defendê-la

Reportar Erro
Nove dias de prisão para australiano que avançou na direção de Ariana GrandeNove dias de prisão para australiano que avançou na direção de Ariana Grande - Foto: STR / The Straits Time / AFP

Um tribunal em Singapura condenou nesta segunda-feira (17) um australiano a nove dias de prisão por ter avançado sobre a estrela de cinema Ariana Grande durante a estreia asiática do filme "Wicked: Parte II" na semana passada.

A diva pop e outras celebridades estavam presentes na apresentação quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu em direção a ela.

Leia também

• Homem que pulou em cima de Ariana Grande em Singapura é acusado de perturbar ordem pública

• Ariana Grande é atacada por fã, e Cynthia Erivo defende a atriz

• Trailer de "Wicked: Parte II", com Cynthia Erivo e Ariana Grande, conecta "O mágico de Oz"; assista

Vídeos que viralizaram mostram o homem envolvendo Ariana Grande, visivelmente surpresa, com seu braço, enquanto sua coprotagonista, Cynthia Erivo, corre para defendê-la.

Wen, que é suspeito de ter perturbado outros eventos esportivos e shows internacionais no passado, "mostrou um padrão de comportamento que sugere que ele fará isso novamente", declarou o juiz Christopher Goh antes de proferir a sentença.

Grande, de 32 anos, começou sua carreira como adolescente na Broadway antes de embarcar em uma trajetória de sucesso como estrela do pop.

Em 2017, um de seus shows foi alvo de um atentado. O ataque na Manchester Arena deixou 22 mortos, mais de mil feridos e a cantora sofreu transtorno de estresse pós-traumático.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter