"Nove tentativas de não sucumbir": Cia Devir estreia novo espetáculo circense; saiba detalhes

“Nove tentativas de não sucumbir”, criação da Cia Devir, estreia nesta quarta-feira (7) no Teatro Hermilo Borba Filho, onde permanece em cartaz nesta quinta-feira (8) e nos dias 15, 16 e 18 de junho, com entrada gratuita. Os pernambucanos João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima se uniram ao diretor francês Jean-Michel Guy na construção deste novo espetáculo de circo contemporâneo.

Os artistas tomam emprestado do teatro o termo “peça” para definir uma obra que explora as possibilidades da modalidade aérea do trapézio. Tal classificação está em consonância com o conceito do circo contemporâneo de aproximar a criação circense das artes cênicas, tecendo uma dramaturgia própria para as apresentações.

No que diz respeito à técnica, a Devir busca aproveitar o trapézio em diferentes alturas, estudando como os corpos dos artistas se movimentam em cada ocasião. Já a abordagem temática do espetáculo mira no sentimento de inadequação que atravessa diferentes pessoas e molda as suas experiências.



Vitor defende a subjetividade da obra, mas compartilha sua própria visão sobre o processo. “No primeiro momento, existe muita proximidade entre os dois corpos em cena. É como se houvesse uma necessidade de estarem juntos e, com o tempo, isso vai mudando. Essas duas pessoas encontram uma individualidade, saindo da codependência para a cooperação”, analisa.

Uma das maiores referências da arte circense na atualidade, Jean-Michel Guy conheceu o trabalho da Cia Devir em 2015, quando ele comandou um laboratório de criação e pesquisa no Recife. “Na época, estávamos sendo movidos por vários temas, e isso o interessou muito. Continuamos em contato e ele seguiu dando estímulo ao nosso trabalho”, contou João. De volta ao Brasil, o francês aproveita a estreia do espetáculo para ministrar uma oficina, nos dias 10 e 11, na sede da companhia.



Serviço:

Espetáculo “Nove tentativas de não sucumbir”, da Cia Devir

Nesta quarta (7) e quinta-feira (8), e nos dias 15, 16 e 18 de junho, às 19h30

No Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife)

Entrada gratuita, com distribuição dos ingressos 1h antes da apresentação

