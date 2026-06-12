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TV Vai ter novela hoje? Veja como fica a programação da Globo nesta sexta Mudança ocorre para abrir espaço à cobertura especial da Copa do Mundo, que terá início às 21h35, pouco antes da partida

A Copa do Mundo de 2026 já começou a impactar a programação da TV Globo. No segundo dia da competição, nesta sexta-feira, 12, a emissora promoverá alterações em sua grade para transmitir a partida entre Estados Unidos e Paraguai, válida pela primeira rodada do torneio.

Com a bola rolando às 22h (horário de Brasília), alguns programas e novelas terão seus horários ajustados. Apesar das mudanças, os folhetins seguem normalmente na programação, mas em horários diferentes dos habituais.

Os telespectadores que acompanham as produções da faixa nobre precisarão ficar atentos. A novela "A Nobreza do Amor" sofrerá um pequeno atraso e começará às 18h05, cinco minutos depois do horário habitual.

Já "Coração Acelerado" será exibida mais cedo, com início previsto para 19h15. Na sequência, "Quem Ama Cuida" também terá seu horário antecipado e entrará no ar às 20h50.

A mudança ocorre para abrir espaço à cobertura especial da Copa do Mundo, que terá início às 21h35, pouco antes da partida.

Copa histórica

A edição de 2026 já entrou para a história antes mesmo do apito inicial. Pela primeira vez, a Copa do Mundo reúne 48 seleções e é sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao longo dos próximos 38 dias, a Globo exibirá dezenas de partidas em diferentes plataformas, mobilizando toda a sua estrutura para a cobertura daquele que é considerado o maior evento do futebol mundial.

Confira os horários das novelas nesta sexta-feira, 12

A Nobreza do Amor - 18h05

Coração Acelerado - 19h15

Quem Ama Cuida - 20h50

Cobertura da Copa do Mundo - 21h35

Estados Unidos x Paraguai - 22h

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