Confira os resumos das novelas da semana (13/07 a 18/07)

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A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Malungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho. Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.

Terça - Alika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.



Quarta - Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê, e Teresa se preocupa. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.



Quinta - Chinua revela a Dumi que Kênia foi encarcerada a mando de Jendal, e Akin conclui que a princesa realmente se rebelou contra o pai. Alika afirma a Tonho que tem uma dívida de gratidão com Omar. Ana Maria se propõe a trabalhar como voluntária na escola ao lado de Vera/Niara, e Casemiro sente orgulho da filha. Mirinho provoca Manoel diante de Casemiro. Diógenes desconfia da greve de fome de Virgínia. Dôra revela a história de sua mãe Luzia para Maria Helena. Virgínia foge de seu castigo e procura Graça. Viriato conta a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou para o bispo. Dumi tenta libertar Kênia, e é surpreendido por Pascoal.



Sexta - Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha.



Sábado - Jendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.

Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Talita pede que Tino registre o olhar apaixonado de João Raul para Agrado. Walmir conta sua história com João Raul para Irene, que se emociona. Zilá surpreende Ronei. Cinara ajuda Naiane a armar outra arapuca para Agrado e Eduarda, e Palhares desconfia. Gael é libertado do quarto em que estava preso no navio, e beija Naiane. Alaor planeja se casar com Zuzu. Agrado e João Raul pensam nas crianças que foram antes de entrar no palco. Talita e Tino tomam o chá adulterado por Naiane sem querer e perdem a voz.

Terça - João Raul se declara para Agrado, e os dois se beijam. João Raul e Agrado se amam. Talita fica bem impressionada com Bará. Laurinha desabafa com Esteban. Naiane e Gael ficam juntos. Talita percebe o brilho nos olhos de João Raul e acredita que o cantor e Naiane estejam quebrando seu voto de castidade. Agenor e Vilma se incomodam ao ver Alaorzinho com Janete. Agrado e João Raul namoram na ilha. Naiane e Gael chegam à mesma praia. Talita e Tino aceitam o convite de Bará para desembarcar.



Quarta - João Raul planeja seu casamento com Agrado, que afirma ao amado que a relação dos dois mudou. Gael e Naiane rememoram sua infância juntos. Bará passa mal durante a viagem com Talita. Irene questiona Walmir sobre a família de origem de João Raul. Talita descobre que João Raul e Agrado estão juntos, e Naiane pressiona Ronei. Todos comentam sobre a repercussão da postagem de Talita sobre João Raul e Agrado. Laurinha surpreende Malvino. Ronei informa a João Raul que ele precisará fazer uma coletiva de imprensa. João Raul desafia Ronei e anuncia a todos que deseja se casar com Agrado.



Quinta - João Raul revela a Talita que Agrado é a verdadeira Diana, e todos se surpreendem. Zuzu aceita o anel de Alaor, mas pede para que os dois sigam apenas namorando. Gael apoia Naiane. Agrado diz a João Raul que ele terá de enfrentar a fúria de Ronei. Eva e Vânia afirmam a Bará que Talita está gostando dele. Alaorzinho teme que Janete não aceite se casar com ele. Laurinha não aceita casar com Malvino. Gael se declara para Naiane em um programa de rádio. João Raul decide encerrar seu contrato com Ronei.



Sexta - Ronei lembra João Raul sobre a multa para rescindir seu contrato, e Walmir se desespera. Alaorzinho aprova a declaração pública de amor de Gael para Naiane. Eva repara na cordialidade de Zilá. Laurinha elogia Esteban. Naiane fica aflita com a exposição de sua vida feita por Gael. Alaorzinho aconselha Naiane a ouvir seu coração em relação a Gael. Bará tenta se aproximar de Talita. Ronei maldiz João Raul para Talita. João Raul afirma a Agrado que não cederá às provocações de Ronei. Eva e Vânia têm um encontro. Agenor e Vilma não compreendem a atitude de Laurinha. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem uma viagem secreta.



Sábado - João Raul e Agrado namoram. Ronei tenta intrigar Eduarda contra Agrado. Gael e Naiane ficam juntos, e Zilá se preocupa. Laurinha gosta das atitudes de Malvino. Tino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. Naiane tenta gerar conteúdo para suas redes com Gael. Talita toma uma atitude com Bará. Leandro recebe uma ligação, e Eduarda desconfia. João Raul se espanta com o valor da multa que terá de pagar a Ronei. Leandro encontra Xavier.

Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer ao evento de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.



Terça - Adriana acusa Ademir de ter comprado testemunhas para condená-la. Nancy diz a Laurentino que terá que ter paciência para conquistar a confiança de Camilo. Pedro chama Bruna pelo nome de Adriana. Rosa ameaça Pilar, a fim de proteger a família de Adriana. Lyris aconselha Ulisses sobre Fábia. Laurentino conta a Nancy sobre sua paixão por Silvana quando eram jovens. Brigitte consegue ser contratada no café de Nicolau. Adriana consegue um trabalho em um salão de beleza. Fábia e Ulisses fazem as pazes. Bruna e Carmita reagem quando Pedro afirma que não vai à festa de aniversário do pai. Nancy e Adriana se reencontram.



Quarta - Adriana conta a Nancy que encontrou Pedro e confessa que ainda o ama. Carmita ouve a discussão entre Pedro e Bruna. Adriana diz a Nancy que não desistiu da vingança. Bruna e Carmita decidem ir à festa de Ademir sem Pedro. Carmita diz a Ademir que Pedro investigará por conta própria o assassinato de Arthur. Bruna exige que Adriana fique longe de Pedro. Mau Mau conta a Pedro que Bruna foi à sua casa provocar Adriana. Adriana observa Lyris conversando com Ulisses. Lyris elogia Adriana e Nancy ao reencontrar as amigas. Adriana e Pilar se encontram no salão de beleza.



Quinta - Pilar arma um escândalo e faz acusações contra Adriana. Pedro garante a Bruna que seu compromisso é com ela. Pilar se encanta com Iuri. Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir algo que possa prejudicar Ademir. André pensa em Dora. Rosa fica preocupada com Elenice. Adriana conta a Lyris que Ulisses é irmão de Arthur, e pede à amiga para descobrir coisas que possam ajudá-la em sua vingança. Camilo não aceita a ajuda de Nancy. Brigitte se encanta por César. Adriana pergunta a Nancy e a Lyris se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia.

Sexta - Lyris e Nancy aceitam ajudar Adriana. Lyris incentiva Adriana a contar a Pedro sobre o motivo que a levou a se afastar do advogado. Nicolau percebe que Brigitte está fantasiando ao dizer que César está interessado nela. Ademir convence Pilar a não registrar uma queixa-crime contra Adriana. Dora tranquiliza Otoniel e diz que nunca acreditou que Adriana tenha matado Arthur. Ulisses perde dinheiro no jogo. Joel reclama com Nancy e Mirtes que Andréa está indo ao restaurante para pedir dinheiro. Elisa ouve uma conversa entre Adriana e Lyris sobre Ademir.



Sábado - Elisa não consegue fazer Adriana desistir da vingança. Andréa diz a Joel que não pode contar a Rafael que não tem dinheiro, a fim de não ser rejeitada. Pilar diz a Ingrid que quer articular a nomeação da filha para presidente da joalheria. Bruna repreende Carmita. Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia fazia visitas a Arthur às escondidas. Ulisses convida Lyris para sair. Pilar conta a Ulisses sua intenção de destituir Tiago da presidência. Mau Mau fica preocupado com a intenção de Adriana de entrar na associação de advogados se passando como funcionária. Bruna sente uma dor forte de cabeça e desmaia. Adriana observa Ademir com a secretária Suely.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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