Confira os resumos das novelas da semana (03/08 a 08/08)

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A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Todos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho e todos se surpreendem. Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho.



Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika. Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noiva de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.



Terça - Omar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo. Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal.



Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder. Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga.



Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.



Quarta - Binta manipula Jendal para que anule seu casamento com Alika. Diógenes pede que Manoel faça o trabalho de Mirinho em segredo. Tonho se aconselha com Viriato sobre Lúcia/Alika e Omar.



Fuad se interessa por Belmira. Salma e Fuad procuram Viriato para marcar a data do casamento. Alika e Teresa enviam dinheiro para Dumi em Batanga. Jendal afirma a Chinua que, mesmo anulando seu casamento, não desistirá de punir Alika com a morte.



Virgínia ouve quando Casemiro comenta com Graça sobre a paixão de Mirinho por Lúcia/Alika. Ana Maria conta a Manoel que a promoção de Mirinho foi arquitetada por Diógenes. Virgínia permite que Sebastião a beije. José aprova uma ideia de Omar, que confronta Tonho.



Quinta - Omar afirma a Tonho que lutará pelo amor de Alika. Salma repreende Miguel e Fátima por terem sido rudes com Omar. Maria Helena aconselha Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Pressionado, Bakari revela a Jendal que Chinua esteve em terras inimigas.



Omar pede que Alika o acompanhe até a agência bancária. Chinua alerta Dumi, Akin e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal, que sonda Pascoal sobre seu conselheiro. Chinua sugere que Kênia reveja sua decisão de se juntar aos rebeldes. Virgínia chantageia Sebastião para que o rapaz descubra tudo sobre Omar.



Sexta - Virgínia promete uma noite de amor com Sebastião em troca de descobrir a relação entre Omar e Lúcia/Alika. Kênia acredita que Binta esteja mesmo ao lado de Jendal e nega o convite para jantar com os dois. Tonho desabafa com Casemiro e conta que a família de Lúcia/Alika tem uma dívida com Omar.



Ana Maria vai à casa de Manoel e é destratada por Fortunato. José e Omar comentam sobre a possível jazida de tungstênio na região. Virgínia provoca Diógenes na frente de Marta. Binta sugere que Jendal envie Kênia para um convento.



Omar revela a Adônis que preferiu guardar seu dinheiro no banco por conta dos cangaceiros. Omar e Alika conversam sobre a retomada de Batanga, quando Tonho chega.



Sábado - Tonho se sente excluído diante da conversa de Alika e Omar e decide deixar a casa da amada. Niara conforta Alika. Mirinho comenta com Casemiro e Graça que Omar parece interessado em Lúcia/Alika. Sebastião conta a Virgínia que Viriato deverá ser absolvido pela igreja.



Dona Menina aconselha Tonho a não desistir de seu amor por Lúcia/Alika. Maria Helena lembra de sua história de amor com Murilo. Jendal ameaça afastar Kênia de Batanga e Binta vibra. Sebastião ouve quando Omar afirma a Onildo que Alika não pode se casar com Tonho porque é uma princesa.



Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Cinara revela a Ronei que foi Zilá quem provocou a morte de Jean Carlos. Alaor e Zuzu se casam. Ronei questiona Zilá sobre a morte de Xavier. Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor e Walmir alerta João Raul. Valéria falha com Sol e Eduarda se irrita. João Raul recebe uma intimação policial por conta da proximidade com Heitor.



Terça - Laurinha comenta com Esteban que pensa em criar Manu a seu lado. Zilá recusa a companhia de Cinara. Agrado pede o apoio de Eduarda para interceder por João Raul junto a Ronei. Eduarda nega o apoio a João Raul. A pedido de Cinara, Nora vai ao encontro de Zilá.



Alaorzinho declara seu amor por Janete para toda a cidade. Laurinha entra em trabalho de parto e sua família e amigos se movimentam para levá-la à maternidade. Walmir se preocupa com o estado de João Raul. Agrado desabafa com Janete sobre sua chateação com Eduarda. Nasce Manuela e Malvino e Laurinha se emocionam. Ronei oferece a João Raul a retomada do contrato.



Quarta - Zilá tem um sonho com Cecília. Verônica acusa Janete de ter tirado a vida de Jean Carlos. Janete afirma a Alaorzinho que Verônica está mentindo sobre ela. Alaor procura Verônica para sondar sobre a relação de Janete e Jean Carlos.



Ronei se irrita com os questionamentos de Régis a respeito de João Raul durante a coletiva de imprensa de Agrado e Eduarda. Naiane agradece a atuação de Régis. Zilá se preocupa com a repercussão em torno da morte de Jean Carlos e comenta com Cinara.



Quinta - Agrado e Eduarda são prejudicadas pela proximidade com João Raul. Bará se incomoda com o ciúme de Talita. Cinara desabafa com Ronei e decide passar uns dias na casa de Palhares. Agrado pede para ter uma conversa com Eduarda. Janete confronta Zilá, que garante à irmã que não conhece Verônica.



Ronei reconhece uma possível bolsa de Zilá entre os pertences de Verônica e liga para Cinara. Agrado pensa em desfazer sua dupla com Eduarda para ajudar João Raul sem prejudicar a amiga. Janete comenta com Alaorzinho que ficou preocupada com o estado de Zilá.



Sexta - Agrado e Eduarda fazem um comunicado sobre suas carreiras. Ronei teme ter seus negócios impactados pela decisão da dupla. Janete decide prestar queixa contra Verônica. Gael descobre que Naiane passou informações sigilosas para Talita.



Ronei procura Verônica novamente e descobre que ela deixou Bom Retorno. Gael se decepciona com Naiane. Valéria anuncia que se mudará de país e Eduarda se preocupa com Sol. Palhares desconfia de Cinara em relação a Zilá. Ronei e Cinara desconfiam da ligação de Zilá com Verônica.



João Raul comenta com Walmir que teme que seu mau momento prejudique a carreira de Agrado. Alaor anuncia que sua arma desapareceu. Agrado descobre que está concorrendo a um grande prêmio internacional.



Sábado - Gael desabafa com Irene sobre Naiane. Sem querer, João Raul causa um tumulto durante a reunião de Agrado com um patrocinador. Zilá orienta Osmar a seguir Cinara, que percebe a movimentação e alerta Ronei. Palhares confronta Cinara sobre a aproximação com Ronei.



Eduarda pensa em pedir a Valéria para ficar com Sol. Gael decide terminar com Naiane. João Raul inventa para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso e termina o relacionamento dos dois.



Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Pedro se oferece para ajudar Adriana a arrumar um emprego. André oferece seu apoio a Dora. Ademir descobre que Pedro é advogado das novas mulheres que o denunciaram. Bruna observa Pedro e Adriana conversando, sem ser vista. Otoniel conta a Elisa sobre o seu encontro com Francesca. André confessa a Pedro que está apaixonado por Dora.



Dora comunica a Ademir que o casamento acabou. César repreende Bia pelo excesso de ciúmes. Ademir pede ajuda a André para convencer Dora a se reconciliar com ele. Ademir fica atônito ao perder uma conta significativa de um cliente por causa das denúncias.



Mau Mau escuta Bruna contar a Bia que acha que Pedro está tendo um caso com Adriana. Dora acusa Carmita de querer levar vantagem com uma possível reconciliação entre ela e Ademir. Ulisses perde no jogo. Lyris fica com medo ao ver a polícia entrando no cassino. Ademir exige que Pedro faça com que as mulheres retirem as denúncias contra ele.



Terça - Pedro sente repulsa pelo pai. Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. Lyris pede ajuda a Ulisses para sair do cassino. Otoniel pensa em Francesca. Nancy pede a Adriana para examinar Joel.



Lyris conta a Ulisses que está em liberdade condicional. Elisa aceita o convite de Enéas. Ingrid demite Ulisses, que reage enfrentando a sobrinha. Joel convida Adriana para jantar. Bia e César fazem as pazes. Rafael pede a Brigitte para parar de investir em César. Otoniel se preocupa com a ausência de Elisa. Pedro se desespera ao encontrar Bruna desacordada na cama.



Quarta - Pedro percebe que Bruna tomou um remédio para dormir. Joel demonstra interesse por Adriana. Fernando elogia Mau Mau. Bia não gosta quando Brigitte e Rafael se sentam à mesa com ela e César, atrapalhando o jantar romântico do casal.



Bruna se aproveita da preocupação de Pedro com sua saúde para manter o marido ao seu lado. Elenice acusa Rosa por seu desentendimento com Adriana. Joel convida Adriana e a família para jantar no restaurante. Otoniel se depara com o retrato de Francesca no restaurante de Joel.



Quinta - Otoniel disfarça o choque que levou ao ver o retrato de Francesca e diz a Joel que teve uma queda de pressão. Pedro se irrita com Carmita. Fábia enfrenta Pilar e critica a postura submissa do marido diante da cunhada.



Ulisses promete a Pilar que ficará ao lado de Ingrid. Pilar tenta convencer Ingrid de que a filha precisa de Ulisses na joalheria. Elisa fica surpresa quando Otoniel revela a identidade de Francesca. Pedro reage mal à visita de Pilar.



Ademir fica surpreso ao ver Adriana e Suely juntas. Ulisses diz a Ingrid que Tiago tem o direito de olhar a contabilidade da empresa. Ademir surpreende Suely ao lhe perguntar o que a ex-secretária estava fazendo com Adriana.



Sexta - Suely avisa a Ademir para não chegar mais perto dela. Nancy sente a indiferença de Camilo. Tiago diz a Ingrid que ela não tem competência para presidir a joalheria. André conta a Pedro que a associação de advogados expulsou Ademir.



Laurentino contrata Adriana para servir no restaurante. Adriana vê Pedro e Bruna no restaurante. Bruna provoca Adriana. Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Suely.



Adriana diz a Lyris que está feliz trabalhando no restaurante de Nancy. Suely vai até a casa de Dora. Adriana encara Ademir ao encontrá-lo na rua.



Sábado - Ademir ameaça colocar Adriana de volta na cadeia. Suely conta a Dora como foi assediada por Ademir. Joel e Otoniel conversam sobre Francesca. Cléber fica surpreso quando Pedro lhe comunica que voltou a estudar o caso de Arthur Brandão.



Carmita conta a Pilar que Adriana está trabalhando em um restaurante. Pedro comemora o estado de saúde de Bruna. Dora encontra Ademir em sua academia de dança. Bruna tenta prejudicar seu tratamento para manter Pedro ao seu lado.



André descobre que o perito que assinou o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. Adriana e Iuri se encontram.



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