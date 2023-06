A- A+

Streaming "Novela", série do Prime Video comandada por pernambucanos, ganha trailer; assista Estrelada por Monica Iozzi, comédia tem Renata Pinheiro como uma das diretoras e supervisão artística de João Falcão

“Novela”, nova série de comédia do Prime Video, estreia no dia 28 de julho. Nesta quarta-feira (28), a plataforma de streaming divulgou o trailer da produção brasileira, que é estrelada por Monica Iozzi.

Produzida pelo Porta dos Fundos, a obra tem supervisão artística do pernambucano João Falcão. Outro nome do Estado, a cineasta Renata Pinheiro divide a direção com Gigi Soares.

Na trama, Monica Iozzi interpreta Isabel, uma roteirista que luta para alcançar o posto de autora de uma novela das 21h. Quando a oportunidade finalmente surge, ela é traída por seu mentor, o dramaturgo Lauro Valente (Miguel Falabella). A partir de então, coisas estranhas passam a tirar a paz da novela.



Com oito episódios, a comédia também traz no elenco Herson Capri, Marcello Antony, Suzy Rêgo, Yara de Novaes, Tarcísio Filho, Maria Bopp, Pedro Ottoni, Luana Xavier, Ary França, Caio Menck, Leandro Villa, Elisa Pinheiro e Gabriela Loran. “Novela” é uma criação de Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco, que também lidera a equipe de roteiristas formada por Débora Guimarães e Mariana Pinheiro.

Veja também

MÚSICA Ex-Spice Girl Melanie C participará de Festival no Recife. Saiba onde e quando