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LUTO Relembre as novelas que fizeram de Benedito Ruy Barbosa um dos maiores autores da TV brasileira Morto aos 95 anos, escritor deixou um legado de sucessos como "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado" e "Terra Nostra", obras que transformaram o interior do Brasil em protagonista da televisão

A morte de Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos, nesta terça-feira, encerra a trajetória de um dos autores mais influentes da história da televisão brasileira. Responsável por alguns dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional, o escritor ajudou a redefinir o gênero ao levar para o horário nobre histórias ambientadas no campo, abordando conflitos familiares, disputas por terra, preservação ambiental e tradições do interior do país.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Benedito criou novelas que ultrapassaram os índices de audiência para se tornarem parte da memória afetiva dos brasileiros. Seus personagens e paisagens marcaram diferentes gerações e consolidaram um estilo próprio de contar histórias, no qual a natureza e a vida no campo deixavam de ser pano de fundo para ocupar o centro da narrativa.

As novelas que marcaram época

Entre suas obras mais emblemáticas está Pantanal, exibida originalmente em 1990. Produzida pela extinta TV Manchete, a novela rompeu padrões estéticos ao apostar em gravações em locações naturais e transformar a paisagem do "Pantanal" em um dos principais elementos da trama. Décadas depois, a história ganhou uma nova adaptação na TV Globo, escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito, e voltou a conquistar o público.

Outro grande marco da carreira foi "Renascer", de 1993, que narrou a saga de uma família produtora de cacau no sul da Bahia. A novela conquistou enorme repercussão e também ganhou um remake em 2024, reafirmando a força das histórias criadas pelo autor.

Em 1996, Benedito lançou "O Rei do Gado", considerada uma de suas obras-primas. Misturando romance, conflitos familiares e questões ligadas à reforma agrária, a produção tornou-se um dos maiores sucessos da televisão brasileira e permanece como referência do gênero.

O universo dos imigrantes italianos ganhou destaque em "Terra Nostra", exibida em 1999. A novela retratou a chegada de famílias ao Brasil no fim do século XIX e o trabalho nas fazendas de café, tornando-se um fenômeno de audiência também no exterior.

Na sequência, "Esperança", lançada em 2002, voltou a abordar a imigração italiana, agora sob o contexto das transformações políticas e sociais do início do século XX, acompanhando a trajetória de famílias em busca de uma nova vida no Brasil.

Outros trabalhos importantes do autor incluem "Cabocla", "Sinhá Moça", "Meu Pedacinho de Chão", "Paraíso" e "Velho Chico". Embora algumas dessas produções tenham sido adaptações ou novas versões de histórias já escritas por ele, todas carregavam as características que marcaram sua obra: personagens profundamente humanos, forte ligação com a terra e enredos que exploravam as transformações do Brasil rural.

Um autor que mudou a televisão

Em um período em que grande parte das novelas privilegiava os grandes centros urbanos, Benedito Ruy Barbosa escolheu contar histórias do interior. Suas tramas deram protagonismo a fazendeiros, trabalhadores rurais, comunidades tradicionais e famílias marcadas por disputas e reconciliações, sempre tendo a natureza como parte essencial da narrativa.

Seu estilo influenciou gerações de autores e permanece vivo nas reprises e remakes de suas obras. Mais do que criar novelas de sucesso, Benedito ajudou a construir uma identidade própria para a dramaturgia brasileira, deixando histórias que continuam emocionando o público décadas após sua primeira exibição.

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