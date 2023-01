Novelas de época e baile funk são os temas da festa das líderes Bruna e Larissa

A- A+

Bruna Griphao e Larissa comemoram em dose dupla a primeira Festa do Líder do BBB 23, nesta quarta-feira (25). Como as duas são Líderes, a festa de hoje também será em dose dupla. Para o tema da festa, a atriz escolheu “novelas de épocas”, e a personal trainer desejou um “baile megafunk”. Para atender as duas líderes, a produção precisou caprichar na criatividade.

Larissa terá imagens suas gravadas dançando com outros brothers no momento da festa, com a transmissão simultânea. Já a atriz, que integrou o elenco de duas novelas de época nos últimos anos: a ganhadora do Emmy "Nos Tempos do Imperador" e "Orgulho e Paixão", ganhará da produção um set de filmagens, onde poderá atuar com um cavalo mecânico, com uma tela de fundo com cenários de época, para simular uma cena.



Na edição do programa, as cenas que Marília e Fred Nicácio espiaram no Quarto Secreto. Um dos dois voltará para acasa com essas informações e o outro será eliminado do programa em votação popular.

A "polêmica" sobre o incômodo de Cara de Sapato com os colegas de quarto a respeito do fio dental deixado na pia também rendeu cortes no programa. Diversas DRs foram travadas por conta desse assunto ao longo do dia.



Ao vivo, Tadeu Schimidt conversou com Fred Nicácio e Marília. Os dois ficaram surpresos com a apaição do apresentador. Já estão mais calmos?, perguntou o apresentador. "Não, estamos fingindo costume", respondeu Marília. Ela disse que refletiu muito sobre o jogo e sobre o motivo dos dois irem parar no Quarto Secreto.



"Eu entendi que eu sou um péssimo jogador. Um jogador muito mais coração do que razaão. Porque eu sou muito assim na vida. Mas nesse jogo da vida é preciso ter coração e razão muito mais equilibrado. (...) acho que esse desequilíbrio atrapalha o meu jogo de alguma maneira", disse Fred, que apontou o Gabriel como a pessoa que vai curtir menos sua volta, a mesma escolha de Marília.



"Eu represento uma ameaça de jogo pra ele (Gabriel)", explicou Fred. "Eu percebo uma irritação que eu causo nele. E se eu voltar ele vai ter que me engolir", disse Marília.



Tadeu pediu, então, que eles dissessem que frase eles iam usar caso fossem escolhidos para retornar à casa. "Arrocha que a cabrita chegou e vai botar pra torar!", respondeu Marília. "Vocês não sabem o prazer de estar de volta", disse Fred.



A escolha sobre quem volta e quem será eliminado será decidida nesta quinta-feira (26).



Após uma enquete com o público, 65,25% dos telespectadores concederam mais cards para que Fred Nicácio e Marília possam ouvir os participantes da casa.



Primeira festa depois do rompimento

Após uma semana tensa e com puxão de orelha de Tadeu Schimidt a Gabriel por frase dirigida a Bruna Griphao, que acarretou na separação dos dois na casa, esta é a primeira festa após o rompimento do romance. Será a prova de fogo muitos olhares estarão voltados ao comportamento e proximidade dos dois.

