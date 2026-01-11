Novelas de Manoel Carlos deixaram canções marcantes

A- A+

Um profundo conhecedor do comportamento humano, o autor Manoel Carlos, que faleceu este sábado no Rio de Janeiro, aos 92 anos, deixou como legado uma série de novelas que se destacaram tanto pelas Helenas que criou, como pelas canções escolhidas para acompanhar os dramas e paixões que escreveu ao longo de décadas de trabalho.

Em 1980, junto com Gilberto Braga, ele escreveu "Água viva", que muitos haverão de lembrar por causa da abertura com "Menino do Rio", composição de Caetano Veloso, na voz de Baby do Brasil (então, Baby Consuelo). E 1981, foi a vez de "Baila comigo", novela que levou o título do hit de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e que teve na abertura uma versão da canção feita por Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Já em 82, "Sol de verão" criou o clima para a estação com um "Tô que tô" (de Kleiton & Kledir, na voz de Simone) e futuros clássicos do rock brasileiro, como "Você não soube me amar" ( Blitz), "Muito estranho" (Dalto) e "Tempos modernos" ( Lulu Santos).

"Felicidade" (1991) marcou época com a canção-título interpretada, na abertura, pelo Roupa Nova . "História de amor" (1995), por sua vez, teve como destaque o "Lembra de mim", uma das grandes canções românticas de Ivan Lins. E "Por amor" será sempre lembrada pelo público pelo hit pop "Palpite", da cantora Vanessa Rangel, e por "Falando de amor", canção de Tom Jobim interpretada pelo MPB4 e o Quarteto em Cy.



Em "Laços de família" (2000), a atmosfera de Leblon foi representada por um clássico da bossa nova, "Corcovado (quiet nights of quiet stars)", de Tom Jobim, na versão imortal de João Gilberto, Stan Getz e Astrud Gilberto. A novela seguinte de Maneco, "Mulheres apaixonadas" (2003), promoveu outro revival da bossa para o seu tema de abertura, com "Pela luz dos olhos teus" cantada por Tom e Miúcha. E em "Páginas da vida" (2006) não foi diferente: "Wave", de Tom Jobim, foi a responsável por criar o clima lebloniano na trama.



"Viver a vida" (2009) teve, como o tema da Helena de Taís Araujo, uma música inédita de Roberto Carlos, "A mulher que eu amo". Mas Tom e Miúcha voltaram a marcar presença na abertura com a cheia de bossa "Sei lá (a vida tem sempre razão)". E na novela "Em família", de 2014, Tom Jobim estava lá de novo, na composição do tema de abertura: o clássico "Eu sei que vou te amar", cantado por Ana Carolina.

Veja também