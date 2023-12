A- A+

LITERATURA Novidades em Terra Média: tesouros de Tolkien e C. S. Lewis serão disponibilizados este ano Entre as raridades tornadas públicas estão anotações sobre Boxen, um mundo fictício criado pelo autor de 'As crônicas de Nárnia'

Manuscritos e livros pertencentes a C. S. Lewis e J. R. R. Tolkien estão entre os tesouros culturais que serão disponibilizados ao público ainda em 2023. No total, mais de £ 52 milhões em itens e documentos foram doados ao Arts Council England, um órgão público não departamental do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte.

Lewis e Tolkien criaram Nárnia e a Terra Média, dois dos mais populares mundos fictícios da literatura de fantasia. Autores de, respectivamente, "As crônicas de Nárnia" e "O Senhor dos Anéis" eram amigos e davam aula na Universidade de Oxford. A correspondência inédita dos dois está sendo sendo doada ao Reino Unido.

Antes de Nárnia

O arquivo de Lewis também contém um caderno com anotações sobre Boxen, um mundo fictício que ele criou quando criança, antes de Nárnia. Já entre os documentos de Tolkien encontram-se manuscritos com referências a Tom Bombadil, personagem do seu "Legendarium".

