FORRÓ Novinho da Paraíba: do forró ao Rei, são quatro décadas defendendo a música popular Um dos homenageados do São João do Recife 2025, junto à Banda de Pau e Corda e Bia Marinho, o forrozeiro tem agenda cheia no mês de junho

São quase quatro décadas empunhando sua sanfona e animando multidões Nordeste e Brasil afora.

Em junho, como todo ano, sua agenda segue cheia. Mas, em 2025, ela ganha um brilho especial: Novinho da Paraíba é um dos homenageados do São João do Recife, destacando o nome do forrozeiro entre os principais artífices do gênero nos últimos anos.

Diretamente da área rural da cidade de Monteiro, na Paraíba, Everardo Bezerra da Silva é o nome de batismo do artista que, como ele diz, levou sua música “do curral para o mundo”, inovando (também adepto da inserção de guitarras e metais no forró), mas, também, respeitando as tradições.

É esta trajetória tão intimamente ligada às tradições do povo nordestino que Novinho da Paraíba recebe a homenagem da Prefeitura do Recife – além dele, também são homenageados do São João da Capital pernambucana a Banda de Pau e Corda e a cantora e poetisa Bia Marinho.

Homenagem surpresa

Em entrevista à Rádio Folha 96.7 FM, na última sexta (27), Novinho confessou que o anúncio do seu nome como homenageado do São João recifense – ocorrido na quinta (26) – foi algo totalmente inesperado.

“Cheguei atrasado [na coletiva de anúncio da programação do São João do Recife], o prefeito já estava discursando, falando dos homenageados, e ele disse: ‘inclusive, aquele cara que tá ali embaixo, vou desmontar ele agora: Novinho da Paraíba, você é homenageado do São João do Recife, venha pra cá!’. Aí, eu subi no palco, eu não sabia se ria ou se chorava, fiquei arrepiado”, contou Novinho.

“Eu acho que a homenagem tem que ser em vida, porque em vida você desfruta do sabor daquilo ali com os amigos, com a família”, reflete.

Início

A trajetória de Novinho da Paraíba explica a homenagem neste ano. São 39 anos de carreira artística… a caminho dos 40, efeméride que é marcada pelo lançamento do seu primeiro álbum, “Forró Fogoso” (1986).

O título desse primeiro trabalho é nome de uma composição que ele ganhou de Jota Michiles para se lançar fonograficamente, quando chegou no Recife, nos anos 1980.

Também entrou no álbum “Solidão no Peito”, música de Jorge Silva, inacabada até chegar às mãos de Novinho, que ofereceu a parceria, concluindo a canção.

De lá para cá, diversos álbuns reverenciando o forró tradicional e sucessos como "Quando Quiser Voltar", "Forró Fogoso", "Solidão no Peito" e "Gosto de Você".

Novinho Canta o Rei

Novinho da Paraíba vem divulgando o seu novo álbum, “Novinho da Paraíba Canta Roberto Carlos” (2025), lançado em maio de 2025, com releituras de canções do “Rei”, em forró. Estão no álbum obras como “Só vou gostar de quem gosta de mim”, “Você não serve pra mim”, “Ciúme de Você”, entre outras.

E no último dia 30 de maio, Novinho também lançou, no Youtube, a faixa ao vivo “Meu São João”, um pot-pourri com as músicas “Até te encontrar”, “Barquinho de papel” e “Nuvem passageira”.

