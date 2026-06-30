A- A+

CINEMA Novo 007: Ex-diretora de elenco da franquia rejeita Jacob Elordi e Callum Turner Debbie McWilliams trabalhou nos filmes de James Bond por 40 anos e foi responsável pela escolha de Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig para o papel

Com a segunda fase da busca por um novo James Bond marcada para agosto, já surgem rumores sobre os rostos mais cotados para o papel e entre eles estão: a estrela de "Euphoria", Jacob Elordi; Harris Dickinson, protagonista de "Babygirl" (2025) e Callum Turner, marido da cantora Dua Lipa. Apesar de serem queridinhos do público, para a ex-diretora de elenco da franquia Debbie McWilliams, nenhum deles seria uma boa escolha para ser o próximo 007.

"Não quero ver nenhum deles como James Bond porque agora sabemos muito sobre eles”, disse ao The Independent sobre os nomes cotados.

McWilliams trabalhou nos filmes de Bond por 40 anos, começando com "Somente Para Seus Olhos" (1981) e terminando com "007 - Sem Tempo Para Morrer" (2021), e foi responsável pela escolha de Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig para o papel. Com a aposentadoria antes da aquisição da franquia Bond pela Amazon, a busca pelo próximo ator de 007 do 26° filme fica a cargo da diretora de elenco Nina Gold e do diretor Denis Villeneuve.

Para a ex-diretora de elenco, o ator que interpretará 007 deve manter um certo mistério, assim como o próprio personagem. E a melhor forma de preservar isso, segundo ela, é escolher alguém que esteja longe dos holofotes.

Não é o caso de Elordi, que vem estrelando filmes em sequência e também foi um dos grandes destaques da série 'Euphoria'. Tampouco o de Turner, que, após se casar com a cantora Dua Lipa, tem aparecido constantemente nos sites de notícias e fotografado por paparazzis durante a lua de mel. Dickinson também é bastante conhecido pelo público em geral com grandes sucessos na carreira e irá interpretar John Lennon no novo filme dos Beatles.

"Queremos saber o mínimo possível sobre eles pessoalmente, porque é isso que espiões são. Não precisamos saber onde ele faz compras, quem são seus pais ou onde ele mora. Nunca queremos vê-lo em casa. E um elemento vital de tudo isso é a sua função. Ele tem licença para matar, e precisamos acreditar que ele é capaz disso. Se não acreditarmos, perdemos a audiência.”

McWilliams conta que os 007's escolhidos por ela não eram tão conhecidos e para o próximo Bond, quer alguém que seja "completamente inesperado"

''Timothy e Pierce, não eram particularmente conhecidos. Daniel já tinha uma carreira em filmes independentes e uma vida amorosa bastante agitada, mas não era um nome familiar, e isso ajuda enormemente", disse.

Na entrevista ao The Independent, a ex-diretora também concordou com os comentários do ator Idris Elba – que afirmou que não seria realista ser cotado para o papel por ser negro – de que o personagem não deveria ser transformada em uma mulher ou interpretado por um homem negro.

Donos da franquia 007 repassam direitos à Amazon MGM Studios; quem são as mentes por trás e qual o futuro do famoso espião?

"Foi assim que Ian Fleming escreveu", diz ela. "Por que mudar isso? Eles não mudaram Harry Potter para Alice Potter ou para uma etnia diferente. Foi assim que foi escrito e é assim que deve permanecer, acredito."

Em maio, a Amazon confirmou que a busca pelo novo ator para interpretar James Bond havia começado oficialmente. O estúdio acrescentou na ocasião: "Embora não planejemos comentar detalhes específicos durante o processo de seleção, estamos ansiosos para compartilhar mais novidades com os fãs de 007 assim que for o momento certo."

Veja também