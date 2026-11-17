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Cinema Novo 007, Robert Pattinson 'previu' há 14 anos que viveria James Bond: 'Daqui a 20 anos' Em entrevista de 2012, quando ainda era o vampiro Edward de 'Crepúsculo', ator afirmou que precisava amadurecer antes de interpretar o agente secreto

Não foram necessários 20 anos. Em 2012, quando ainda era conhecido como o vampiro Edward Cullen, da saga "Crepúsculo", Robert Pattinson afirmou que gostaria de interpretar James Bond, mas não tão cedo. À época, o ator britânico, então com 26 anos, considerava que "precisava acumular mais experiência" antes de assumir o papel do agente secreto mais famoso do cinema. Quatorze anos depois, aos 40, ele acaba de ser anunciado como o novo protagonista da franquia "007".

A declaração foi dada à revista britânica "ShortList", em entrevista publicada em 2012, ano em que Pattinson se preparava para se despedir de "Crepúsculo" e buscava papéis capazes de afastá-lo da imagem de galã adolescente. Questionado se poderia assumir o posto de James Bond em dez anos, o ator respondeu: "Sim, com certeza. Mas daqui a uns 20 anos. Não haveria nada pior do que dizerem: 'Vamos escolher um Bond com cara de garoto!'. Seria a pior ideia do mundo".

Na ocasião, Daniel Craig ainda interpretava o espião britânico. Pattinson considerava que o sucessor do ator britânica precisaria carregar "alguma experiência de vida", em vez de simplesmente rejuvenescer o personagem. "Depois de Daniel Craig, é preciso ter alguma bagagem. Seria ridículo reinventá-lo como um jovem mauricinho", avaliou.

Em tom de brincadeira, o ator chegou a imaginar como seria possível conferir alguma dureza a um Bond mais jovem. "Ou, se fosse assim, eu precisaria ser torturado nas primeiras cenas. Teria que fazer o primeiro filme com um braço só ou algo do tipo."

A entrevista aconteceu num momento de transição na carreira do britânico. Naquele ano, ele estrelava "Cosmópolis" (2012), de David Cronenberg, produção que representou uma de suas primeiras grandes tentativas de se afastar do universo adolescente de "Crepúsculo". Nos anos seguintes, consolidaria uma trajetória marcada pela alternância entre filmes independentes e grandes produções de Hollywood, como "Bom comportamento" (2017), "O farol" (2019), "Tenet" (2020) e "Batman" (2022).

O anúncio de Pattinson como novo James Bond foi feito nesta segunda-feira (16) pelo estúdio Amazon MGM. Ele será o sétimo ator a interpretar o agente secreto na série oficial de filmes da franquia, sucedendo Daniel Craig, que se despediu do personagem em "007 — Sem tempo para morrer" (2021).

O próximo longa-metragem será dirigido por Denis Villeneuve, de "Duna" (2021), com roteiro de Steven Knight, criador de "Peaky blinders" (2013-2022), e produção de Amy Pascal e David Heyman. O filme ainda não tem título nem data de estreia anunciados.

Em comunicado divulgado após a confirmação, Pattinson comemorou a escolha: "James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e receber a confiança para interpretar o 007 é a honra de uma vida. Dizer que esse papel é um sonho realizado seria pouco".

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