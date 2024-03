Novo affair de Jade Picon, Nader Fares é empresário bilionário; saiba de onde vem fortuna

A- A+

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon chamou atenção ao aparecer ao lado do empresário brasileiro Nader Fares numa festa pós-Oscar, em Los Angeles, nos EUA, na noite do último domingo (10).



Apontado como novo affair da paulistana de 22 anos — que estreou como atriz, em 2022, na novela "Travessia" —, o rapaz de 31 anos faz parte da elite financeira do país, já foi considerado um dos jovens mais influentes do Brasil pela revista "Forbes" e mantém uma fortuna bilionária.

Mas, afinal, de onde vem o patrimônio vultoso do empresário? Com formação em administração e especialização em e-commerce pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, Nader comanda desde 2015 a empresa da família — a rede varejista Marabraz, que tem faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão. Os negócios são tocados ao lado do primo, o também empresário Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa.





"Estou na empresa desde os 12 anos e passei por todos os cargos. Todo dia, na volta para casa, eu e meu pai conversávamos sobre o trabalho. Ele viu que podia confiar", contou Nader, em entrevista à revista "Forbes". Ao lado do primo, o empresário também comanda a plataforma de vendas Mappin, tradicional loja de departamentos que foi trazida para o Brasil em 1913 — e que fez muito sucesso nas décadas de 1970 e 1980.

E o negócios não param por aí. Assim como o primo, Nader também é cofundador da empresa Blue Group Digital, marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, além de sócio da LP Real Estate, que atua no setor imobiliário.

Veja também

BBB 24 Marcos Veras e Welder Rodrigues, levaram o ''Poder do Falso'' para dentro da casa do BBB 24