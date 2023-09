Novo affair de Taylor Swift, jogador Travis Kelce é filmado procurando cantora em meio à multidão

A- A+

Novo affair de Taylor Swift, o jogador de futebol americano Travis Kelce foi flagrado procurando a cantora em meio à multidão na arquibancada de um estádio, no último fim de semana, enquanto aguardava sua entrada em campo. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais por fãs da artista, que celebraram o relacionamento dos dois. "Já ouço os sinos da igreja tocando", brincou um internauta, já torcendo pelo casamento de ambos. "O homem está apaixonado... Olha só o sorrisinho", escreveu outro usuário do Twitter.

Na ocasião, no último domingo (24), Taylor Swift foi fotografada deixando a tal partida da NFL (a maior liga de futebol americano nos WUA) acompanhada do esportista. O flagra aumentou os rumores que já vinham sendo feitos de que a dupla teria engatado um romance.

Quem é Travis Kelce?

Jogador de futebol americano — em atuação em times da NFL desde 2013 —, Travis Kelce é considerado um dos grandes nomes do esporte nos EUA. O americano de 33 anos, que já conquistou dois títulos no Super Bowl, detém recordes importantes junto ao time Kansas City Chiefs. Ele é considerado o recordista em número de jardas recebidas numa partida (foram 1.416 em 2020).

Anos antes do affair com Taylor Swift, Travis Kelce já havia demonstrado certo interesse na cantora. Numa entrevista, o jogador afirmou, numa brincadeira, que beijaria, sim, Taylor Swift. Após a repercussão de sua primeira aparição pública com ela, no último domingo (24), ele comentou: "É hilário o quanto isso ganhou força. No momento, é como aquele velho jogo da escola chamado 'telefone sem fio', em que todos sussurram no ouvido de todos e ouvem coisas aleatórias", comentou, ao participar do programa "PatMcAffe Show".

