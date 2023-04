A- A+

Música Novo álbum de Justin Timberlake traz de volta 'o lado divertido' do artista, diz Timbaland Seu último trabalho, 'Man of the Woods', de 2018, era mais introspectivo

O compositor e produtor Timbaland, parceiro musical de Justin Timberlake em cinco álbuns e duas décadas, revelou em entrevista à Variety, na última quarta-feira, que o próximo álbum do artista já está pronto, depois de cinco anos sem lançamentos. Ainda à revista americana, o produtor garantiu que esse novo trabalho de Timberlake traz de volta o "lado divertido" do artista, que ficou de lado com o mais introspectivo "Man of the Woods", de 2018, seu último álbum.

— É o 'Justin divertido'. É como "FutureSex/LoveSounds", mas nada muito pesado, apenas dando a você o que você esperaria de nós: sem pensar demais, as letras não são tão profundas, é uma música que te faz balançar a cabeça e dançar. A música é um esporte jovem e você deve mantê-la divertida. Nós dois já vivemos muito, mas não podemos pensar demais por causa disso. Temos que trazer o garoto de 13, 18 anos de novo, sabe? Caso contrário, você pode 'ficar antigo' bem rápido (risos). Esse é o mundo em que vivemos — disse Timbaland sobre o álbum novo de Timberlake.

— Então você tem que saber ser autêntico e fiel à arte e entendê-la, e é isso que este álbum é. Levamos nosso tempo. Tínhamos músicas que talvez fossem muito complicadas, mas dissemos: 'Queremos que pareça FutureSex parte dois'. Então escolhemos músicas que se encaixam nisso — completou o produtor, que já trabalhou com artistas como Madonna, Rihanna, Jay-Z, Drake e Bjork.

Apesar de pronto, o álbum ainda não tem data de lançamento.

— Com um artista do calibre dele, tudo tem que estar alinhado, mas está feito e está por vir — disse Timbaland, à Variety.

Juntos, Timbaland e Timberlake marcaram a música pop com sucessos como "SexyBack", "Cry Me a River", "Summer Love" e "My Love", entre muitos outros. Eles criaram um estilo próprio para Timberlake, que suavizava o hip-hop com melodias pop de "boy band" e uma voz, segundo a Variety, "poderosa".

