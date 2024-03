Novo ano de Anitta será marcado por romance sério e percalços, preveem astrologia e tarô

A- A+

Leia também

• Pode treino de força na gravidez? Leandra Leal pratica exercícios com 4 meses; entenda os limites

• Anitta distribui brindes para convidados em festa: bebidas para homens; bolsas para mulheres

• Além da cantora Maraisa, veja outros famosos que mudaram depois de cirurgia bariátrica

Será um ano de novas — e muitas — conquistas. Mas nada fácil. De acordo com as previsões da astrologia e do tarô, Anitta enfrentará alguns percalços ao longo de seus 31 anos, idade que ela comemora neste sábado (30) em festança ao lado de amigos e familiares na mansão que possui nos EUA. Em análise feita especialmente ao GLOBO, Ricardo Muri, conhecido como "astrólogo das celebridades", explica que o fato de ela passar este aniversário especificamente em Miami aponta, segundo o mapa astral, para um amor sólido e duradouro em 2024.

— Passando o aniversário em Miami, ela vai jogar a lua na casa 7, do casamento. Será um ano em que a tendência é que ela venha a ter um relacionamento bem sério e se casar. E a lua dela forma um aspecto positivo com o sol e com a cabeça do dragão, representando que ela vai encontrar o grande amor da vida dela, um amor que pode ser de uma vida passada — esquadrinha o astrólogo.

O especialista ressalta que Júpiter, planeta que rege a casa 7 — relacionada ao casamento —, está em Touro no mapa astral de Anitta. "Então, o pretendente pode ser um taurino (alguém que nasceu entre 21 de abril e 20 de maio) ou uma pessoa bem espiritualizada ou muito artística também, já que a casa 12 envolve muito a alma do artista. Será uma pessoa que vai passar muita segurança e confiança para ela", indica Ricardo Muri.

O astrólogo acrescenta que as chances para um casamento são altas. "Como ela tem no mapa de nascimento a lua na casa 7, ela já nasceu com uma predisposição de se casar. E na Revolução Solar agora, ela encaixou a lua na casa 7, então isso vai acontecer. Provavelmente, a gente vai ver a Anitta ou vivendo um romance muito sério ou propriamente já se casando agora, após o aniversário dela deste ano", vaticina Muri.

'É preciso tomar cuidado'

O tarólogo e místico Victor Valentim frisa que, apesar das boas previsões amorosas da astrologia, Anitta também lidará com percalços em 2024. "As cartas falam sobre altos e baixos conectando-se principalmente à parte de sua energia pessoal. Junto à carta da torre, o 9 de espadas surge falando sobre algum grande arrependimento em sua jornada ou algum medo ou receio à frente", indica ele.

A carta, como o profissional explica, prevê algum tipo de término, quebra ou rompimento. "O que vejo é que, neste novo ano, as coisas vão se movimentar muito para Anitta. Ela não vai ficar do jeito que está. Ela vai sair ainda mais da zona de conforto. Vai ocorrer uma grande elevação espiritual. Ao mesmo tempo, as cartas mostram um certo sofrimento à sua frente. Ela precisa tomar cuidado em suas viagens e se proteger contra fãs doidos ou coisas do tipo", assevera Victor Valentim.

O tarólogo frisa que a cantora deve buscar instantes de relaxamento, em contraste aos frequentes momentos de badalação neste ano. "Vejo ela numa vibe muito de festa, curtição e balada. Segundo as cartas, Anitta, precisa focar na saúde mental em 2024, pegar mais leve, meditar, relaxar... Ela está muito intensa, muito estressada e preocupada", afirma Valentim.

A astrologia vislumbra, por outro lado, problemas associados ao assunto "justiça". "Anitta vai estar com o Plutão na casa 9, então será uma fase na vida dela que ela vai fazer algumas algumas transformações, tanto na carreira no exterior, quanto também com justiça. Ela deve evitar coisas associadas à justiça neste ano, porque ela pode ter alguns desgastes nessa área", diz Ricardo Muri.

O astrólogo prevê que, neste ano, Anitta estará com os pés cada vez mais fincados no Brasil. A carreira no exterior não deve decolar da maneira como ela havia planejado. "A carreira internacional pode ser que não flua tanto quanto ela gostaria neste momento. Porém, ela vai estar com Marte e Saturno na casa 10, então será um ano em que ela estará com muita coragem para a carreira — e ela tende a ficar mais ambiciosa, mais comprometida. Então, vai ser um ano em que possivelmente ela tende a estruturar ainda mais a carreira no Brasil", explica Ricardo Muri.

Veja também

BBB24 Com "Modo Turbo" acionado, 15º Paredão do BBB é formado e leva Bia, Fernanda e Giovanna