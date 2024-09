A- A+

ATIVISMO Novo ataque com sopa a 'Girassóis' de Van Gogh em Londres após condenação de duas ativistas As obras, imediatamente examinadas por especialistas do museu, "não estão danificadas"

Três ativistas do grupo ambientalista ''Just Stop Oil'' voltaram a jogar sopa em duas telas da série "Girassóis", de Vincent Van Gogh, na National Gallery de Londres, pouco depois de dois membros dessa organização terem sido condenados por uma ação semelhante.

Por volta das 14h30 locais (10h30 no horário de Brasília), os três ativistas abriram recipientes com sopa e jogaram o conteúdo contra o vidro que protege as duas telas.

Uma das duas obras, pintada pelo artista holandês em 1888, já tinha sido alvo de um ataque com sopa, em uma ação pela qual as suas autoras foram condenadas a penas de prisão nesta sexta-feira.

A segunda pintura, de 1889, foi emprestada pelo Museu de Arte da Filadélfia para a exposição intitulada "Van Gogh: poetas e amantes".

Concluído o ataque, os três ativistas mostraram camisas com o nome do seu grupo, 'Just Stop Oil', como se pode ver em um vídeo publicado nas redes sociais.

As obras, imediatamente examinadas por especialistas do museu, "não estão danificadas", afirmou a National Gallery em um comunicado, acrescentando que três pessoas foram detidas.

Esta ação foi cometida pelo grupo em resposta às sentenças proferidas poucas horas antes pelo Tribunal de Southwark, em Londres, contra duas de suas colegas pelo ataque a uma das pinturas ‘Girassóis’, em outubro de 2022.

Phoebe Plummer, de 23 anos, foi condenada a dois anos de prisão, e Anna Holland, 22, a 20 meses.

As duas ativistas devem cumprir "pelo menos metade de sua condenação".

A ação espetacular das jovens danificou apenas ligeiramente a moldura da obra de 1888, protegida por vidro.

"Elas não tinham o direito de fazer o que fizeram com 'Os Girassóis'", disse o juiz Christopher Hehri, que proferiu as sentenças.

"A sopa poderia ter vazado pelo vidro" e danificado "ou mesmo destruído" a famosa pintura, acrescentou.

O grupo 'Just Stop Oil' pede o fim dos combustíveis fósseis no Reino Unido até 2030.

A ONG Greenpeace denunciou uma "pena desproporcional para uma manifestação que causou pequenos danos à moldura da obra e não à pintura".

