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CULTURA DO RECIFE Prefeitura do Recife lança novo Cadastro Cultural e 'convoca' interessados do setor à adesão Proponentes dos editais do SIC 2026 têm, obrigatoriamente, até o próximo dia 15 de maio para fazer a adesão

Artistas, fazedores de cultura e demais interessados do setor podem aderia ao novo Cadastro Cultural lançado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



O intuito é desburocratizar a coleta de informações e, consequentemente, facilitar eventuais chamamentos e mapeamento da produção artística na cidade.

O novo cadastro pode ser acessado neste link. Lá, cinco etapas devem ser preenchidas, entre elas a fonte de aprendizagem artística e informações sobre escolaridade.





Após a adesão, o processo para chamamentos públicos tende a ficar simplificado, com a redução da necessidade de documentação comprobatória, por exemplo.

Vale ressaltar que a inscrição no novo cadastro se faz obrigatória para os proponentes dos editais do SIC 2026 - com data para preenchimento até o próximo dia 15 de maio.



Para os demais fazedores de cultura, a qualquer tempo pode ser feita adesão ao novo cadastro.

SERVIÇO

Novo Cadastro Cultural da Prefeitura do Recife

Adesão neste link

Proponentes do SIC 2026 têm até 15 de maio para efetuar o preenchimento dos dados

Informações:

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