Novo casal no ''BBB 24''? Giovanna e Bin Laden têm noite de edredom

O Big Brother Brasil 24 pode ter um novo casal. O funqueiro MC Bin Laden e a pipoca Giovanna, que já vinham em clima de romance na casa, finalmente trocaram beijos na noite desta quarta-feira, 7. Após darem selinhos na Festa do Líder, o casal se dirigiu ao Quarto Gnomo. Por lá, ocuparam uma das camas do cômodo e passaram a trocar beijos e carícias embaixo do edredom, com a luz apagada.

A atitude dos dois incomodou o pagodeiro Rodriguinho, que já havia ido dormir no local. Ele decidiu sair do quarto e disse que não iria ficar por lá escutando "estalos". "Eu acho bem desnecessário", disse, sem disfarçar a irritação. A certa altura do noite, o participante Michel entregou um preservativo para o casal.

