MÚSICA Novo clipe de Anitta traz polêmica cena de sexo oral em beco de comunidade; relembre Cantora lança 'Funk rave' na próxima quinta-feira (22), com sequências com pitadas eróticas gravadas na comunidade carioca Tijuquinha

A cantora Anitta lança, na próxima quinta-feira (22), o clipe da canção inédita "Funk rave", com sequências gravadas no início deste ano, na comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — e que vêm gerando polêmica desde então. É que, em determinada sequência da produção com pitada erótica, a funkeira aparece simulando sexo oral, numa das vielas da comunidade. A cena acabou sendo filmada por um morador do local, e vazou nas redes sociais à época.

Em janeiro deste ano, após a repercussão do vídeo, a cantora ressaltou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a sequência se tratava de "uma das cenas de um projeto audiovisual". O registro, no entanto, viralizou rapidamente, e, em menos de 24 horas, o modelo carioca Yuri Meirelles — com quem Anitta protagoniza a passagem erótica — viu seu número de seguidores no Instagram crescer 20 vezes (hoje, ele ostenta mais de 140 mil admiradores na rede social). Daí em diante, o rapaz passou a receber incontáveis mensagens, com cantadas, nudes, fotos sensuais...

"Estava achando que a galera aqui do bairro ia ficar sabendo. Mas foi algo além do que eu imaginava. Não consigo mexer no telefone, está uma loucura", afirmou ele, em entrevista à época. "Anitta foi super profissional. O lugar estava cheio de gente, de câmera... O que aconteceu é que postaram como se tivesse rolado alguma coisa", acrescentou.

Às vésperas do lançamento da nova produção — e em meio às férias ao lado de Juliette Freire, Marina Sena e Vivi Wanderley, que estão viajando por Itália, Croácia e Grécia —, Anitta vem divulgando trechos do clipe e da canção inédita nas redes sociais.

